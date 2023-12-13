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Падіння уламків у Києві — пожежа в житловому будинку

13 грудня 2023 03:35
оновлено: 03:53
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Інна Буряк
редактор
Падіння уламків у Києві — пожежа в житловому будинку
Працівник ДСНС працює над ліквідацією наслідків обстрілу РФ. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Внаслідок ракетної атаки на Київ вночі, 13 грудня, є загоряння та пошкодження житлових будинків у Дніпровському районі. Через падіння уламків ракет загорілися авто, пошкоджено фасад одного з будинків.

Про це повідомляють КМВА.

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Зазначається, що після роботи ППО над столицею, падіння уламків від збитих ракет впали в Дніпровському районі та спричинили пожежу в житловому будинку. Також є пошкодження фасаду та загоряння на балконі 7 поверху. Наразі мешканців будинку евакуюють. Є інформація, що у дворі горить 4 авто.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив про п'ятьох постраждалих. За його словами, трьох ушпиталили, двом надали допомогу на місці.

"У Дніпровському районі горять 4 автівки в дворі житлового будинку. Палає один із балконів будинку та пошкоджений фасад будівлі. Рятувальники вже вивели 15 людей, із них четверо дітей. Пожежні служби гасять пожежу. Евакуація мешканців триває", — повідомив київський мер.

Також за його словами, зафіксували горіння уламка ракети на відкритій місцевості в Деснянському районі. Кличко додав, що пожежно-рятувальні служби працюють на місці.

Оновлено 03:51. У КМВА повідомляють про численне падіння уламків на відкритих ділянках, на проїжджі частини та в житлову забудову в Дніпровському та Деснянському районах. 

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