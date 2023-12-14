Під КМДА кияни вимагають спрямувати бюджетні кошти на ЗСУ
Сьогодні під стінами КМДА знову зібралися небайдужі кияни та вимагають від влади спрямувати бюджетні кошти на потреби ЗСУ. Активістів обурює, що місцеві чиновники ставлять в пріорітет соціальний захист міста.
Про це повідомляють Новини. LIVE.
Мітинги під КМДА 14 грудня
Як відомо, сьогодні Київрада має розглянути бюджет столиці на 2024 рік. Серед оголошених пріоритетів міста — соціальний захист, інклюзія та укриття. У зв'зяку з цим під стінами КМДА знову зібралися мітингувальники, які просять спрямувати державні кошти на допомогу нашій армії, а не на скандальні закупівлі.
Активісти розповіли Новини.LIVE, що їх це обурює, адже життя військових набагато важливіші.
"В нас повномасштабна війна, хлопці гинуть, а вони витрачають гроші на парки. Ми тут стоїмо за те, щоб ці гроші направили на ЗСУ", — каже один із мітингувальників.
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Люди на мітингу під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
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Люди на мітингу під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
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Люди на мітингу під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
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Люди на мітингу під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
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Люди на мітингу під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
На відео видно, що активісти прийшли під стіни адмінбудівлі з плакатами, на яких написані різні лозунги, зокрема:
- "Віталік, дай на Mavic",
- "Всі гроші на ЗСУ",
- "Війна не чекає",
- "Діліть бюджет так, ніби на "нулі" ваші, а не наші",
- "Турнікети і дрони, а не стадіони" тощо.
Нагадаємо, 10 грудня у Львові відбулася мовчазна акція протесту, яка нагадує про полонених військовослужбовців "Азову". У центрі міста зібралися рідні військовополонених, які вже 1,5 року перебувають у неволі.
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