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Під КМДА кияни вимагають спрямувати бюджетні кошти на ЗСУ

14 грудня 2023 10:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Під КМДА кияни вимагають спрямувати бюджетні кошти на ЗСУ
Люди на мітингу під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні під стінами КМДА знову зібралися небайдужі кияни та вимагають від влади спрямувати бюджетні кошти на потреби ЗСУ. Активістів обурює, що місцеві чиновники ставлять в пріорітет соціальний захист міста.

Про це повідомляють Новини. LIVE.

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Як відомо, сьогодні Київрада має розглянути бюджет столиці на 2024 рік. Серед оголошених пріоритетів міста — соціальний захист, інклюзія та укриття. У зв'зяку з цим під стінами КМДА знову зібралися мітингувальники, які просять спрямувати державні кошти на допомогу нашій армії, а не на скандальні закупівлі. 

Активісти розповіли Новини.LIVE, що їх це обурює, адже життя військових набагато важливіші. 

"В нас повномасштабна війна, хлопці гинуть, а вони витрачають гроші на парки. Ми тут стоїмо за те, щоб ці гроші направили на ЗСУ", — каже один із мітингувальників. 

  • Люди на мітингу під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
  • Люди на мітингу під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
  • Люди на мітингу під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
  • Люди на мітингу під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
  • Люди на мітингу під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
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На відео видно, що активісти прийшли під стіни адмінбудівлі з плакатами, на яких написані різні лозунги, зокрема:

  • "Віталік, дай на Mavic",
  • "Всі гроші на ЗСУ",
  • "Війна не чекає",
  • "Діліть бюджет так, ніби на "нулі" ваші, а не наші",
  • "Турнікети і дрони, а не стадіони" тощо. 

Нагадаємо, 10 грудня у Львові відбулася мовчазна акція протесту, яка нагадує про полонених військовослужбовців "Азову". У центрі міста зібралися рідні військовополонених, які вже 1,5 року перебувають у неволі. 

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