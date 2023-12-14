Під КМДА кияни вимагають спрямувати бюджетні кошти на ЗСУ

Люди на мітингу під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні під стінами КМДА знову зібралися небайдужі кияни та вимагають від влади спрямувати бюджетні кошти на потреби ЗСУ. Активістів обурює, що місцеві чиновники ставлять в пріорітет соціальний захист міста.

Про це повідомляють Новини. LIVE.

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Як відомо, сьогодні Київрада має розглянути бюджет столиці на 2024 рік. Серед оголошених пріоритетів міста — соціальний захист, інклюзія та укриття. У зв'зяку з цим під стінами КМДА знову зібралися мітингувальники, які просять спрямувати державні кошти на допомогу нашій армії, а не на скандальні закупівлі.

Активісти розповіли Новини.LIVE, що їх це обурює, адже життя військових набагато важливіші.

"В нас повномасштабна війна, хлопці гинуть, а вони витрачають гроші на парки. Ми тут стоїмо за те, щоб ці гроші направили на ЗСУ", — каже один із мітингувальників.

Люди на мітингу під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Люди на мітингу під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Люди на мітингу під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Люди на мітингу під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Люди на мітингу під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE 1 / 5

На відео видно, що активісти прийшли під стіни адмінбудівлі з плакатами, на яких написані різні лозунги, зокрема:

"Віталік, дай на Mavic",

"Всі гроші на ЗСУ",

"Війна не чекає",

"Діліть бюджет так, ніби на "нулі" ваші, а не наші",

"Турнікети і дрони, а не стадіони" тощо.

Нагадаємо, 10 грудня у Львові відбулася мовчазна акція протесту, яка нагадує про полонених військовослужбовців "Азову". У центрі міста зібралися рідні військовополонених, які вже 1,5 року перебувають у неволі.