У Вишневому після удару РФ без газу залишилися близько 300 будинків — що відомо

Наслідки атаки РФ по Вишневому. Фото: Група Нафтогаз/Facebook

У Вишневому Київської області тривають аварійно-відновлювальні роботи після російського ракетного удару. Через пошкодження газової інфраструктури без газопостачання залишаються близько 300 приватних будинків.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

У Вишневому 300 будинків без газу

За словами Сергія Корецького, на місці працюють понад 50 фахівців Групи "Нафтогаз" (ГАЗМЕРЕЖІ), які залучили 20 одиниць спеціальної техніки. Унаслідок атаки були пошкоджені газопроводи, також зафіксовано численні витоки газу.

Наразі аварійні бригади обстежують газорозподільні мережі в зоні ураження, ліквідовують пошкодження та проводять роботи для якнайшвидшого й безпечного відновлення газопостачання.

У компанії зазначили, що газовики працюють у координації з рятувальниками та іншими екстреними службами, які ліквідовують наслідки російського удару.

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Також Сергій Корецький висловив співчуття родинам загиблих і всім постраждалим внаслідок атаки РФ.

Заява Сергія Корецького. Скріншот: Facebook

Водночас Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що унаслідок російської атаки цієї ночі у Вишневому Київської області зафіксовано найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення. Пошкоджено 13 гектарів житлової забудови.

"На місці працюють 500 рятувальників ДСНС України та понад 400 поліцейських Національна поліція України.

Дякую Міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку та голові Київської ОВА Миколі Калашнику за якісну координацію роботи. Щира подяка усім рятувальникам, саперам, комунальникам — усім, хто ліквідовує наслідки ворожого обстрілу та повертає громаду до життя", — написала Юлія Свириденко у Facebook.

Новини.LIVE інформували, що у Вишневому Київської області внаслідок російської атаки поранення отримали 48 людей. Із них 20 госпіталізували до медичних закладів, троє постраждалих перебувають у важкому стані.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю подію. Він заявив, що Служба безпеки України та розвідка повинні детально встановити всі обставини подій, які сталися у Вишневому.