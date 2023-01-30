Атмосферні фото центральних районів Києва

Атмосфера вечірнього Києва

Незважаючи та постійні відключення електроенергії та сигнали повітряних тривог, кияни не падають духом та продовжують займатись звичними справами. А зима — це особлива пора, коли місто стає по-особливому затишним.

Фотокореспонден Новини.LIVE показав столицю, яка заворожує кожного своєю величністю та красою.

Емоції міста Київ

Столиця продовжує жити у звичному темпі в умовах повномасштабної війни, та навіть ці труднощі не стали перешкодою для місцевих мешканців. Масові відключення електроенергії в місті не завадили жителям столиці займатись своїми звичними справами — Київ починає готуватись до весни. Адже ми розуміємо, що теплі весняні дні та довгоочікувана перемога України вже дуже близько.

Фото: Новини.LIVE