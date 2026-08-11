Поліція затримала журналіста hromadske, вимкнувши бодікамери

Євгеній Шульгат. Фото: кадр з відео

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Під час силового затримання журналіста видання hromadske Євгенія Шульгата працівники поліції особливого призначення відключили свої бодікамери та представилися вигаданими іменами. У редакції запевняють, що його військово-облікові документи були в порядку, а саме затримання може бути повʼязаним з професійним розслідуванням можливої корупції серед правоохоронців.

Про це повідомляє hromadske, передає Новини.LIVE.

Затримання Євгенія Шульгата

Співробітники поліції особливого призначення вдалися до порушень під час затримання журналіста Шульгата. За інформацією редакції, поліцейські навмисно вимкнули свої бодікамери, називалися чужими іменами та застосували до медійника фізичну силу.

Під час затримання журналіста-розслідувача Євгенія Шульгата представники поліції представились як Сергієнко Ігор Миколайович та Миколайчук Микола Сергійович — про це свідчить фрагмент розмови із поліціянтами, який встиг записати журналіст.



А втім, пізніше в поліції повідомили,… pic.twitter.com/fsTOkWmflh — hromadske (@HromadskeUA) August 10, 2026

Загалом озвучували відмінні версії щодо підстав для зупинки транспортного засобу, в якому їхав Шульгат, — від несправного сигналу до нібито виклику на спецлінію 102.

Згодом у поліцейському відомстві заявили, нібито Шульгата затримали через непроходження військово-лікарської комісії.

Проте юрист видання Ілля Подворний наголосив, що всі військово-облікові документи журналіста були в повному порядку, жодних штрафів чи адміністративних протоколів на нього не складали, а озвучену правоохоронцями причину затримання він назвав юридично неспроможною.

"Згідно з військово-обліковими документами, згенерованими Євгенієм Шульгатом у застосунку "Резерв+" у травні 2026 року та повторно відразу після затримання, жодного порушення зафіксовано не було, а такі документи є чинними протягом року з моменту видачі. Жодних протоколів про адміністративне правопорушення чи постанов про притягнення Шульгата до відповідальності за порушення правил військового обліку не оформлювалось, штрафів він не сплачував. За відсутності обов’язку самостійно проходити ВЛК, факту виклику з боку ТЦК та СП, статусу "обмежено придатний" та будь-яких зафіксованих порушень обліку підстава затримання, наведена поліцією, є юридично неспроможною, а застосований до Євгенія Шульгата захід примусу — неправомірним", — пояснив Подворний.

Документи журналіста. Фото: hromadske

У редакції висловили припущення, що силове затримання Шульгата може бути безпосередньо пов'язане з його професійною діяльністю, зокрема із матеріалами про можливі корупційні схеми в правоохоронних органах.

ГУНП у місті Києві ініціювало проведення службового розслідування за вказаним фактом.

Згодом журналіста доставили до ТЦК, а після зʼясування обставин відпустили з направленням на проходження ВЛК. Наразі Шульгат перебуває в лавах ЗСУ.

"Враховуючи обставини затримання журналіста, різні версії щодо причин зупинки авто, а також поведінку представників поліції, hromadske вбачає в цьому ознаки тиску. Редакція продовжує досліджувати обставини затримання журналіста, а також звертається до поліції із додатковими запитами", — додали в редакції.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на hromadske, у Києві затримали журналіста Євгенія Шульгата. У поліції та територіальному центрі комплектування зробили заяви.

Раніше "Слідство.Інфо" зʼясувало, що працівник СБУ міг давати вказівки співробітникам ТЦК стосовно вручення повістки журналісту Євгенію Шульгату. Напередодні він проводив розслідування стосовно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.