Понад 48 млн грн збитків: на Київщині працівник УЗ отримав підозру

Працівники Укрзалізниці. Ілюстративне фото: УЗ

Карина Приходько Редактор

Посадовець Укрзалізниці неналежним чином проводив аукціони на "Прозорро.Продажі", що призвело до збитків компанії на 48 мільйонів гривень. Правоохоронці Київщини повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на поліцію в Київській області.

Схеми в Урзалізниці

Правоохоронці з'ясували, що упродовж травня-серпня 2025 року посадовець організував проведення 184 аукціонів через електронну торгову систему "Прозорро.Продажі" із застосуванням так званої "голландської" процедури. Такий механізм передбачає поступове зниження стартової ціни лота під час торгів.

За даними слідства, на момент проведення аукціонів попит на послуги з використання напіввагонів не знижувався, а навпаки зростав. Попри це, торги проводилися за процедурою, яка дозволяла окремим компаніям отримувати доступ до майна державного товариства на економічно невигідних для нього умовах.

В результаті правоохоронці задокументували 184 епізоди ймовірної протиправної діяльності. За попередніми підрахунками, через такі дії АТ "Укрзалізниця" зазнало матеріальних збитків на понад 48 мільйонів гривень.

Посадовцю оголосили про підозру. Йому інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

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