У небі над Києвом увечері помітили незвичне явище

Люди можуть спостерігати місячне гало

У небі над Києвом побачили незвичне явище. Увечері кияни можуть спостерігати місячне гало.

Про це пише Telegram-канал "ТиКиїв".

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"Над Києвом побачили незвичне явище. Навколо місяця видно яскраві кільця, що світяться. Це гало — оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах", — йдеться у повідомленні.

Явище гало

Гало — оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найчастіше спостерігається в перисто-шаруватих хмарах, рідше — за інших умов. Найпоширеніша форма гало — світле слабко забарвлене коло навколо Сонця чи Місяця.

Всього відомо декілька десятків різновидів гало (до 90). Переважна більшість їх — рідкісні та спостерігаються лише в країнах із суворим кліматом. В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно здебільшого малопомітне. Яскраве й добре помітне гало з'являється 10-20 разів на рік. Поява гало часто свідчить про зміни в погоді — похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.

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