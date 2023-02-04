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У небі над Києвом увечері помітили незвичне явище

4 лютого 2023 20:44
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
У небі над Києвом увечері помітили незвичне явище
Люди можуть спостерігати місячне гало
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

У небі над Києвом побачили незвичне явище. Увечері кияни можуть спостерігати місячне гало.

Про це пише Telegram-канал "ТиКиїв".

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Деталі

"Над Києвом побачили незвичне явище. Навколо місяця видно яскраві кільця, що світяться. Це гало — оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах", — йдеться у повідомленні.

гало

гало

Явище гало

Гало — оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найчастіше спостерігається в перисто-шаруватих хмарах, рідше — за інших умов. Найпоширеніша форма гало — світле слабко забарвлене коло навколо Сонця чи Місяця.

Всього відомо декілька десятків різновидів гало (до 90). Переважна більшість їх — рідкісні та спостерігаються лише в країнах із суворим кліматом. В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно здебільшого малопомітне. Яскраве й добре помітне гало з'являється 10-20 разів на рік. Поява гало часто свідчить про зміни в погоді — похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.

Нагадаємо, вчені пояснили, що чекає на Землю без сонячного світла.

Також ми писали, що науковцям вдалося з'ясувати справжній колір Сонця. Як виявилося, колір зірки зовсім не жовтий.

 

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