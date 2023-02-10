У Києві уламки російської ракети пошкодили приватний житловий сектор

Вибухотехніки збирають уламки збитої ворожої ракети

У Києві в Голосіївському районі уламки російської ракети потрапили в приватний сектор. Ніхто з людей не постраждав.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Пожежа внаслідок пошкоджень не виникла, на місці працюють ДСНС та вибухотехніки. Пошкоджено вікна в чотирьох будинках, дах в одному, а також два автомобілі.

"Гучно було і видно. Такий сильний вибух, аж присіли і скло посипалось", — каже власник одного з будинків.

Вибухотехніки збирають уламки збитої ворожої ракети. Люди від допомоги рятувальників та медиків відмовилися.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у кількох областях країни.

У соцмережах повідомляли про вибухи у Кривому Розі. За словами голови міської військової адміністрації Олександра Вілкула, на підльоті до міста було сім ворожих ракет.

"Кривий Ріг. Нічого не викладаємо в інтернет. Всі залишаємось в укриттях. Ще сім ракет до нас на підльоті", — повідомляв Вілкул.

Також інформували про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

На Полтавщині та Кіровоградщині працювала протиповітряна система оборони. Люди чули вибухи. Крім того, вибухи були й у Харкові.

У Києві спрацювала ППО. За словами кореспондентів Новини.LIVE, пролунало кілька потужних вибухів. Пізніше нардепка Марія Мезенцева заявила, що є влучання ракет по Києву.

Крім того, вибухи лунали у Хмельницькому, Вінниці, Івано-Франківську. На Львівщині працювали система ППО.

В Укренерго повідомили про влучання ракетами по кількох об'єктах енергоінфраструктури.

"На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях", — йдеться у повідомленні.

Додамо, вчора російські солдати завдали наймасованішої атаки по Запоріжжю. Так, всього за одну годину у місті зафіксували 17 "прильотів", є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.