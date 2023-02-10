У Києві уламки російської ракети пошкодили приватний житловий сектор
У Києві в Голосіївському районі уламки російської ракети потрапили в приватний сектор. Ніхто з людей не постраждав.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
-
Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова
-
"Визнають свою безпорадність": Осадча про зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста у Женеві
-
В Україні через ракетну атаку рф затримуються 11 потягів: перелік сполучень та зміни графіку
-
Посла росії у Кишиневі викликали до МЗС через проліт ракети рф над Молдовою
-
Український боксер отримав нового суперника: вийде на ринг не з тим, з ким планував
-
Експерт спрогнозував, як повторюватимуться ракетні атаки росіян
-
На Харківщині протягом дня не курсуватимуть 14 приміських поїздів
-
"Ваша картка заблокована": поліцейські Одещини розповідають, як не стати жертвою шахраїв
-
Україна повернула тіла ще 61 загиблого захисника
-
В Україні вдруге за день оголошують масштабну повітряну тривогу: що відбувається
Деталі
Пожежа внаслідок пошкоджень не виникла, на місці працюють ДСНС та вибухотехніки. Пошкоджено вікна в чотирьох будинках, дах в одному, а також два автомобілі.
"Гучно було і видно. Такий сильний вибух, аж присіли і скло посипалось", — каже власник одного з будинків.
Вибухотехніки збирають уламки збитої ворожої ракети. Люди від допомоги рятувальників та медиків відмовилися.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у кількох областях країни.
У соцмережах повідомляли про вибухи у Кривому Розі. За словами голови міської військової адміністрації Олександра Вілкула, на підльоті до міста було сім ворожих ракет.
"Кривий Ріг. Нічого не викладаємо в інтернет. Всі залишаємось в укриттях. Ще сім ракет до нас на підльоті", — повідомляв Вілкул.
Також інформували про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі.
На Полтавщині та Кіровоградщині працювала протиповітряна система оборони. Люди чули вибухи. Крім того, вибухи були й у Харкові.
У Києві спрацювала ППО. За словами кореспондентів Новини.LIVE, пролунало кілька потужних вибухів. Пізніше нардепка Марія Мезенцева заявила, що є влучання ракет по Києву.
Крім того, вибухи лунали у Хмельницькому, Вінниці, Івано-Франківську. На Львівщині працювали система ППО.
В Укренерго повідомили про влучання ракетами по кількох об'єктах енергоінфраструктури.
"На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях", — йдеться у повідомленні.
Додамо, вчора російські солдати завдали наймасованішої атаки по Запоріжжю. Так, всього за одну годину у місті зафіксували 17 "прильотів", є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.