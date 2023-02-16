ДТЕК попередив про завтрашні заміри електроспоживання у Києві

Київ буде зі світлом: в ДТЕК попередили про завтрашні заміри електроспоживання
У Києві завтра, 17 лютого, не будуть застосовуватися стабілізаційні та екстрені відключення світла. У столиці проводитимуть заміри електроспоживання.
Про це повідомляє ДТЕК.
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"17 лютого "Укренерго" визначатиме актуальні показники споживання електроенергії в столиці. У зв’язку з цим у Києві завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення. Це допоможе визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків", — розповіли в ДТЕК.
Однак, як додали в ДТЕК, внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах столиці можливі відключення за графіком.
Якщо завтра у киян зникне світло, то їм радять перевірити статус відключень на сайті ДТЕК Київські електромережі. Електропостачання може зникнути через локальну аварію або мережеві обмеження. У разі відсутності інформації на сайті можна написати ДТЕК у приватні повідомлення на сторінці в Facebook, або звернутись у кол-центр та залишити заявку.
Нагадаємо, Україна повернула в роботу два енергоблоки на одній з атомних електростанцій, що дозволить знизити дефіцит генерації електроенергії. Наразі в енергосистемі України працюють усі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території.
Також ми писали, що міністр енергетики Герман Галущенко розповів, яка ситуація на Запорізькій АЕС. За його словами, окупована ЗАЕС — це найбільша втрата української енергосистеми за час війни.