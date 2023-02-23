​​​​​​​У п'яти медзакладах Києва виявили факти підробки документів для ухилянтів від призову

Вартість такої "послуги" становила 3 тисячі доларів США

У київських медичних закладах діяло злочинне угруповання, яке виготовляло фальшиві довідки для громадян призовного віку. Завдяки цим довідкам вони могли виїжджати за кордон, уникаючи призову.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Схема для ухилянтів

Правоохоронці викрили у медичних закладах столиці злочинну схему із фальсифікації документів, за допомогою яких громадяни України ухилялися від призову на військову службу.

До схеми були залучені як ті, хто шукав бажаючих отримали липові довідки, так і працівники різноманітних структур — медичних закладів, експертних комісій та комісії з перевірки стану військового обліку.

Для “клієнтів” виготовлялися фальшиві діагнози та влаштовувалося фіктивне перебування у стаціонарі нібито на лікуванні.

Хто і скільки

Усього до схеми було залучено 15 осіб із п’яти медичних закладів та лікарських комісій.

Вартість злочинної “послуги” складала три тисячі доларів США для однієї особи.

Обшуки і підозра

Банду накрили під час підготовки пакету документів для трьох чоловіків призовного віку.

Правоохоронці провели 35 обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів справи.

Під час обшуків були виявлені грошові кошти, чорнові записи, відомості про внесення фальшивих медичних записів і т. ін.

Фігурантів справи звинуватили у незаконному переправленні чоловіків призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Нагадаємо, що 2022 року найбільше випадків ухилення від армії дійшли до суду у Закарпатській області (близько 30%).

Найбільша кількість справ про ухилення від призову (стаття 336 ККУ "Ухилення від призову за мобілізацією") була зареєстрована у березні — 282 провадження. Надалі кількість справ коливалася у середньому лише на рівні 100 проваджень на місяць.

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