Що збили у небі над Київщиною: коментар Повітряних сил
У Києві та Київській області сьогодні, 23 лютого, було чутно звуки вибухів. Українська протиповітряна оборона атакувала російський безпілотний літальний апарат.
Про це в коментарі виданню ТСН заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.
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Вибухи на Київщині
Представник Повітряних сил ЗСУ прокоментува вибухи, які чули мешканці Києва та Київської області.
"Це була бойова робота по ворожому розвідувальному БпЛА", — зазначив Юрій Ігнат.
Результат атаки
Речник ПС ЗСУ пообіцяв надати інформацію про те, чи вдалося збити російський дрон-розвідник, пізніше.
Поки що результати роботи столичної протиповітряної оборони невідомі.
Нагадаємо, що українські Сили оборони регулярно збивають повітряні цілі російської армії.
Так, тільки протягом однієї доби, 18 лютого, Збройні сили України збили ворожий літак Су-25. Також було збито два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" та дрон-камікадзе типу "Ланцет-3".
А 17 лютого Сили оборони України ліквідували шість російських безпілотників: 5 — типу "Ланцет" та 1 — "Зала".
Фото: Повітряні сили ЗСУ