До літа в Бучі відновлять вулицю Привокзальну: скільки будинків капітально відремонтують

На одній лише вулиці у Бучі відновлять понад 100 будинків

Привокзальну вулицю Бучі повністю відбудують до кінця весни. Саме цією вулицю ішли на Київ російські окупаційні війська на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила пресслужба американської некомерційної організації Global Empowerment Mission (GEM), яка й займається відбудовою Бучі.

Плани відбудови Бучі

Некомерційна організація GEM, яка займається ремонтом вулиці Привокзальної у Бучі, обіцяє відновити її уже до кінця весни.

Для цього на ній капітально відремонтують 110 будинків.

Саме цією вулицею ішла на Київ колона російської техніки у перші дні повномасштабної війни.

Хто допомагає

Реконструкція Бучі відбувається у рамках програми "Надія для Бучі".

Основними партнерами у реалізації програми, крім Бучанської об’єднаної територіальної громади, є ГО "Якість життя", Pioneer, United Way та Good 360.

Серед донорів та партнерів діяльності GEM в Україні є понад 50 різних компаній та організацій, зокрема, Goya Foods, Walmart та Home Depot.

Нагадаємо, що Генпрокуратура уже ідентифікувала майже сотню окупантів, причетних до злочинів у Бучі.

Фото: пресслужба GEM