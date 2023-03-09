Ворожа атака на Київ: наслідки від збитої ракети
У Святошинському районі столиці уламки збитої ворожої ракети впали на паркування біля багатоповерхівок, є постраждалі, на місці працюють рятувальники.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
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Що відомо
В житловому кварталі уламки збитої ракети впали на стоянки біля будинків. Кілька автівок загорілися, пожежу ліквідували рятувальники. Двох людей госпіталізували, смертей внаслідок ворожої атаки на Київ немає.
У сусідніх будівлях вибиті вікна, щонайменше два десятки автівок побиті — вилетіло скло, уламки пробили метал. Наразі збираються власники автомобів і разом з правоохоронцями складають акти про пошкодження.
Територію огородили. Пропускають лише деяких мешканців будинків при пред’явленні документу. Такою працюють військові, які оглядають територію.
"Був дим, спрацювала сигналізація. Почалася пожежа, повиходили сусіди і повитягали вогнегасники з машин, почали тушити. Приїхали швидка і пожежники", — розповів місцевий житель.
Нагадаємо, 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України, зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема було чутно вибух і у столиці.