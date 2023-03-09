У центрі Києві продають розкішну квартиру з холодильниками для сигар та вин

Продаж квартир у Києві

В інтернеті розміщено оголошення про продаж розкішної квартири на Печерську, у Києві. Квартира п'ятикімнатна, має загальну площу 390 квадратних метрів і продається за 5,88 мільйона доларів, що становить приблизно 220 мільйонів гривень.

Відповідне оголошення розміщено на ресурсі DOM.RIA

Продаж квартири

Стіни квартири виконані із цегли, а опалення є централізованим. Крім того, квартира має панелі із натурального дерева. Планування квартири раціональне, включаючи вітальню, їдальню, кухню, три спальні зі своїми ванними кімнатами, кабінет, гостьовий туалет, серверну кімнату та балкон. Ремонт квартири було здійснено за індивідуальним замовленням.

Квартира також обладнана системою "Розумний дім", системою зволоження повітря та вбудованими холодильниками для сигар та вин. Комплекс, в якому знаходиться квартира, включає підземний автопаркінг на 299 місць, SPA-зону з басейном довжиною 25 метрів і дитячим басейном, а також сучасний фітнес-центр.

Ця розкішна квартира може зацікавити покупців, які шукають розкішне житло з добрими умовами та зручностями. Вартість квартири є дуже високою і може бути недоступною для багатьох людей. Однак, ця квартира є якоюсь інвестицією в нерухомість, яка може привернути увагу любителів розкоші та комфорту.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали про те, що у Києві та області на тлі постійних російських обстрілів спостерігається зниження попиту на оренду нерухомості. Найменше охочих — на квартири в будинках, розташованих поблизу інфраструктурних об'єктів.

Також ми писали, що в Україні після війни практично всю комерційну нерухомість чекатиме на необхідність трансформації. Експерти стверджують, що об'єкти будуть змушені вдатися до "екстремальної реконструкції".