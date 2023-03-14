На Київщині “накрили” нарколабораторію, яка виготовляла до 200 кг метадону щомісяця
У Київській області виявили справжню промислову нарколабораторію у орендованому будинку. За місяць вона виготовляла до 200 кілограмів наркотику метадон.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Нарколабораторія на Київщині
У Київській області правоохоронці виявили цілу високотехнологічну підпільну нарколабораторію.
Зловмисник обладнав її у орендованому будинку.
Наркоділок встановив сучасне устаткування, зокрема, промисловий хімічний реактор.
Обсяги злочинної діяльності
Як виявило слідство, потужності підпільного цеху дозволяли виготовляти близько 200 кілограмів наркотику метадон щомісяця.
Під час обшуку правоохоронці виявили у орендованому зловмисником будинку 50 літрів метадону, який перебував на завершальному етапі синтезу.
Крім того, виявили лабораторне обладнання і прекурсори, потрібні для виготовлення наркотиків.
Загальна вартість вилучених препаратів на “чорному ринку” становить близько 30 млн грн.
Рецидивіст
Слідство з’ясувало, що власника нарколабораторії уже затримували наприкінці минулого року.
Після затримання в іншому українському регіоні, зловмисник згодом вийшов під заставу, після чого переїхав до Київської області, у місто Бориспіль, де і організував нове виробництво наркотиків.
Нагадаємо, у липні в Броварах Київської області викрили лабораторію з виготовлення наркотиків та затримали її організаторів. Вилучено речовин на 1,2 млн гривень.
Фото: Офіс генерального прокурора