На півночі Києва лунатимуть вибухи: столична влада заспокоїла містян
У Київській області саперні підрозділи проводитимуть ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Через це на півночі Києва, можливо, буде чутно вибухи.
Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.
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Вибухи на півночі Києва
Військова адміністрації столиці попередила мешканців північних районів Києва про те, що сьогодні, 15 березня, удень вони можуть почути звуки вибухів.
"Це працюватимуть наші сапери", — запевнили у КМВА.
Що і де вибухатиме
Саперні підрозділи на території Київської області займатимуться ліквідацією вибухонебезпечних предметів, які залишилися на території регіону після весняної окупації та подальших обстрілів.
Сапери працюватимуть на території Вишгородського району Київщини. Тож звуки ліквідації російських боєприпасів, найімовірніше, долинатимуть до передмість Києва та північних районів столиці.
Нагадаємо, що сапери досі продовжують розміновувати територію Київської області та ліквідовувати залишені російськими окупантами боєприпаси. Так, попереднього разу вибухи у Києві було чутно 10 березня.
Фото: УНІАН