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Пожежа в житловому будинку — РФ атакувала Київ дронами

2 листопада 2024 06:20
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Києва 2 листопада — у Святошинському районі загорівся житловий будинок
Наслідки падіння уламків БпЛА у Святошинському районі. Фото: ДСНС України
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Зранку в суботу, росіяни атакували Київ. Крім Солом'янського району, падіння уламків БпЛА зафіксовано у Святошинському, внаслідок чого виникла пожежа у багатоповерховому житловому будинку.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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"Виклик медиків у Святошинський район. За попередньою інформацією, внаслідок влучання уламків, пожежа в житловому будинку", — написав Кличко о 06:07.

Через декілька хвилин інформацію підтвердили і в Київській міській військовій адміністрації(КМВА). Там уточнили, що виникло загоряння у 16-поверховому житловому будинку. Екстрені служби їдуть на місце події.

Оновлено о 06:49

Начальник КМВА Сергій Попко ще раз підтвердив, що дійсно станом на цей час в Святошинському районі сталося загорання в 16-поверховому житловому будинку, а саме — на верхніх поверхах. Є ризик руйнування.

"Попередньо можливе часткове руйнування найвищих поверхів. Проводиться гасіння пожежі на площі 15 метрів квадратних. Проводиться евакуація мешканців. Інформація щодо потерпілих уточнюється", — додав він.

Нагадаємо, що сьогодні повітряну тривогу у Києві оголосили о 04:54. Через декілька хвилин вже було чути вибухи, оскільки сили ППО збивали і продовжують збивати ворожі дрони, які досі атакують Україну.

Також ми писали, що в першу чергу падіння уламків ворожих БпЛА було зафіксовано у Солом'янському районі, на території житлової забудови. Наразі відомо, що там пошкоджені вікна будинків та щонайменше п'ять припаркованих авто. Інформації щодо постраждалих не було.

пожежа Київ Віталій Кличко війна в Україні Росія БпЛА

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