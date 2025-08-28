Відео
Головна Київ Пожежі та постраждалі — перші наслідки атаки РФ по Києву

Пожежі та постраждалі — перші наслідки атаки РФ по Києву

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 04:14
Обстріл Києва 28 серпня - горять будівлі, постраждали люди
Рятувальники. Ілюстративне фото: ДСНС України

Росіяни в ніч проти 28 серпня і зранку цього ж дня продовжують здійснювати комбінований удар по Києву. Внаслідок обстрілу горять будівлі та є пошкодження.

Про це у Telegram глави КМВА Тимура Ткаченка і канал мера Києва Віталія Кличка.

Читайте також:

Перш за все варто зауважити, що росіяни почали масовано атакувати Україну дронами ще з вечора, 27 серпня. В тому числі, РФ намагалася обстріляти столицю.

Близько третьої години ночі для України почалася загроза застосування балістичного озброєння. Пізніше в Києві пролунали дві серії вибухів через балістику, а потім Повітряні сили ЗСУ попередили про зліт носіїв "Кинджалів" МіГ-31К, після чого знову було чути вибухи.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу пошкодження є щонайменше у 4 районах столиці.

"Внаслідок ворожої атаки зафіксовані додаткові локації з пошкодженнями в Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах Києва. Попередньо постраждали приватні будинки, офісні та нежитлові приміщення. Деталі уточнюються", — написав Ткаченко.

Щодо перших наслідків по кожному з районів, а також постраждалих, розповідаємо далі.

Дарницький район

За даними Кличка, у Дарницькому районі пошкоджено 2 житлових будинки, також гасять пожежу у нежитловій забудівлі. Попередньо, там сталося руйнування в п'ятиповерхівці (з 1 по 5 поверхи).

Оновлено о 04:30

Кличко написав, що попередньо, у цьому районі є влучання уламків у приватні будинки.

Шевченківський район

Згідно слів Кличка, в цьому районі: постраждала нежитлова забудова, офісна будівля та виникла пожежа в житловому будинку.

"У Шевченківському районі постраждали також приміщення навчального закладу та нежитлова будівля", — уточнив згодом мер Києва.

Оновлено о 04:46

Кличко пише, що зафіксовано пошкодження ще однієї нежитлової будівлі.

Дніпровський район

"У Дніпровському - падіння уламків на триповерхову офісну будівлю. Є загоряння. Також пожежа в багатоповерховому будинку", — інформує мер столиці.

Крім того він уточнив, що в цьому районі на стоянці горять автівки.

Солом'янський район

У Солом'янському районі фіксувалася пожежа в приватному будинку.

Постраждалі

Спочатку Кличко поінформував, що в Києві госпіталізували дві людини. Потім стало відомо про чотирьох постраждалих, після чого кількість постраждалих зросла до 5.

Крім того, за даними Ткаченка, одна людина загинула. Попередньо, це чоловік.

Інші обстріли

Нагадаємо, що пізно ввечері, 27 серпня, вибух пролунав у Сумах. Росіяни намагалися атакувати місто дронами.

Також ми писали, що вибухи того ж вечора були у Дніпрі та Запоріжжі. Ці міста теж намагалися атакувати дрони РФ.

Київ пожежа обстріли війна в Україні ракетний удар постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
