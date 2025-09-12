Принц Гаррі приїхав до Києва з підтримкою для поранених військових

Принц Гаррі у Києві. Фото: The Guardian

Принц Гаррі несподівано відвідав Київ у п'ятницю, 12 вересня, із робочим візитом на запрошення українського уряду. Він хоче допомогти українським пораненим воїнам реабілітуватися та представити відповідні програми.

Про це повідомляє The Guardian.

До Києва приїхав принц Гаррі

Герцог Сассекський наголосив, що його мета — зробити "все можливе", аби допомогти у відновленні тисяч українських воїнів, які отримали серйозні травми за роки війни.

Під час перебування у столиці принц разом із командою свого фонду Invictus Games Foundation представить нові ініціативи, спрямовані на підтримку ветеранів у різних регіонах країни. За його словами, йдеться не лише про спортивні змагання, а й про розширення програм відновлення, включно із забезпеченням України необхідним обладнанням для занять спортом.

В інтерв’ю The Guardian у нічному поїзді до Києва він заявив, що не може зупинити війну, але хоче допомогти воїнам якісно відновитися.

"Ми можемо продовжувати гуманізувати людей, які беруть участь у цій війні, і те, через що вони проходять. Ми маємо тримати це в центрі уваги людей. Сподіваюся, ця поїздка допоможе людям усвідомити це, бо легко стати байдужим до того, що відбувається", — сказав принц Гаррі.

Поїздка стала можливою після зустрічі принца з Ольгою Руднєвою, засновницею львівського Центру травм "Суперлюди", де лікують ампутованих військових. Вона порадила йому приїхати саме до Києва, щоб побачити справжні наслідки війни.

Відомо, що у Києві Гаррі планує відвідати Національний музей історії України у Другій світовій війні та поспілкуватися з близько 200 ветеранами. Також у нього запланована зустріч із прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

Нагадаємо, востаннє принц Гаррі бував в Україні у квітні 2025 року у Львові. Це була його перша поїздка в Україну.

Згодом герцог Сассекський поділився враженнями від візиту в Україну та дав оцінку роботі реабілітаційного центру.