Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом

Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 09:05
Принц Гаррі приїхав до Києва з підтримкою для поранених військових
Принц Гаррі у Києві. Фото: The Guardian

Принц Гаррі несподівано відвідав Київ у п'ятницю, 12 вересня, із робочим візитом на запрошення українського уряду. Він хоче допомогти українським пораненим воїнам реабілітуватися та представити відповідні програми.

Про це повідомляє The Guardian.

Реклама
Читайте також:

До Києва приїхав принц Гаррі

Герцог Сассекський наголосив, що його мета — зробити "все можливе", аби допомогти у відновленні тисяч українських воїнів, які отримали серйозні травми за роки війни.

Під час перебування у столиці принц разом із командою свого фонду Invictus Games Foundation представить нові ініціативи, спрямовані на підтримку ветеранів у різних регіонах країни. За його словами, йдеться не лише про спортивні змагання, а й про розширення програм відновлення, включно із забезпеченням України необхідним обладнанням для занять спортом.

В інтерв’ю The Guardian у нічному поїзді до Києва він заявив, що не може  зупинити війну, але хоче допомогти воїнам якісно відновитися.

"Ми можемо продовжувати гуманізувати людей, які беруть участь у цій війні, і те, через що вони проходять. Ми маємо тримати це в центрі уваги людей. Сподіваюся, ця поїздка допоможе людям усвідомити це, бо легко стати байдужим до того, що відбувається", — сказав принц Гаррі.

Поїздка стала можливою після зустрічі принца з Ольгою Руднєвою, засновницею львівського Центру травм "Суперлюди", де лікують ампутованих військових. Вона порадила йому приїхати саме до Києва, щоб побачити справжні наслідки війни.

Відомо, що у Києві Гаррі планує відвідати Національний музей історії України у Другій світовій війні та поспілкуватися з близько 200 ветеранами. Також у нього запланована зустріч із прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

Нагадаємо, востаннє принц Гаррі бував в Україні у квітні 2025 року у Львові. Це була його перша поїздка в Україну.

Згодом герцог Сассекський поділився враженнями від візиту в Україну та дав оцінку роботі реабілітаційного центру.

Київ принц Гаррі королівська родина реабілітація волонтерство візит
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації