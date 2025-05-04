Обстріл Києва 4 травня - зафіксовано падіння уламків дронів

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В ніч проти 4 травня російські окупанти атакували Київ дронами. Внаслідок атаки у декількох районах зафіксовано падіння уламків дронів, є пожежі.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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"У Оболонському районі попередньо зафіксовано падіння уламків. Деталі встановлюються", — йдеться у повідомленні о 00:43.

Через декілька хвилин Ткаченко додав, уламки дронів впали також у Шевченківському та Святошинському районах. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється.

Оновлено о 00:52

Начальник КМВА уточнив, що в Оболонському районі загорілося авто. Крім того, пожежа є на верхніх поверхах житлового будинку.

Оновлено о 00:58

"В Святошинському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пожежа у трьох приватних будинках", — інформує Ткаченко.

Він додав, що в Оболонському районі, але за іншою адресою, горить ще 7 автомобілів.

Нагадаємо, що менше години тому у Києві оголосили тривогу через загрозу застосування ударних дронів. Також БпЛА фіксували і в інших регіонах.

Крім того, ми писали, що нещодавно у Києві лунали звуки вибухів. В столиці працювали сили ППО.