Обстріл Києва 28 серпня - росіяни влучили у торгівельний центр

РФ атакувала центр Києва — ворог влучив у ТЦ
Дата публікації: 28 серпня 2025 06:12
ТРЦ "Гулівер" у Києві. Ілюстративне фото: Google Maps
Російські окупанти з самої ночі до самого ранку, 28 серпня, здійснили комбіновану атаку по Києву, застосувавши дрони і ракети. Ворог влучив у торгівельний центр.
Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
Наслідки обстрілу Києва 28 серпня
"У центрі столиці влучання в торгівельний центр", — інформує Кличко.
Нагадаємо, що російські окупанти здійснили цієї ночі комбіновану атаку по Києву. Ворог почав обстрілювати столицю дронами, після чого двічі атакував балістикою, а зранку запустив по Києву крилаті ракети. У столиці було дуже гучно.
Також ми писали, що цієї ночі в в Україні двічі оголошували масштабну тривогу.
