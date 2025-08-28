Обстріл Києва 28 серпня - росіяни влучили у торгівельний центр

ТРЦ "Гулівер" у Києві. Ілюстративне фото: Google Maps

Російські окупанти з самої ночі до самого ранку, 28 серпня, здійснили комбіновану атаку по Києву, застосувавши дрони і ракети. Ворог влучив у торгівельний центр.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Наслідки обстрілу Києва 28 серпня

"У центрі столиці влучання в торгівельний центр", — інформує Кличко.

Нагадаємо, що російські окупанти здійснили цієї ночі комбіновану атаку по Києву. Ворог почав обстрілювати столицю дронами, після чого двічі атакував балістикою, а зранку запустив по Києву крилаті ракети. У столиці було дуже гучно.

Також ми писали, що цієї ночі в в Україні двічі оголошували масштабну тривогу.