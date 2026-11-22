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Уранці в неділю, 22 листопада, армія РФ завдала удару по Вишгородському району Київщини. Зазнав пошкоджень п'ятиповерховий житловий будинок. Спалахнула пожежа. На 1–5 поверхах зруйнувалися квартири.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Вишгородського району Київщини вранці 22 листопада

Рятувальники евакуюють мешканців пошкодженого будинку.

Також від атаки зазнало пошкоджень приміщення магазину.

На місцях обстрілу працюють рятувальники, психологи та бригада екстреної медичної допомоги. Інформацію про загиблих і постраждалих уточнюють.

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