Уночі 22 вересня 2026 року РФ обстріляла Києв

РФ обстріляла п'ятиповерхівку в Києві: постраждали люди
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22 вересня 2026 04:58
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У ніч проти вівторка, 22 вересня, армія РФ завдала удару по Києву. У Дніпровському районі сталося влучання в житловий п'ятиповерховий будинок. Загорівся підвал, зруйнувався перший поверх, зазнав пошкоджень фасад.
Про це повідомила ДСНС України, передає Новини.LIVE.
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Наслідки нічного обстрілу Києва 22 вересня
Пожежу загасили працівники ДСНС. Вони ж врятували 15 людей. Четверо людей постраждали — трьох із них госпіталізували.
У Дарницькому районі горіло дерево на території приватного житлового будинку.
Загиблих немає.
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