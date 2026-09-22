Уночі 22 вересня 2026 року РФ обстріляла Києв

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У ніч проти вівторка, 22 вересня, армія РФ завдала удару по Києву. У Дніпровському районі сталося влучання в житловий п'ятиповерховий будинок. Загорівся підвал, зруйнувався перший поверх, зазнав пошкоджень фасад.

Про це повідомила ДСНС України, передає Новини.LIVE.

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Наслідки нічного обстрілу Києва 22 вересня

Пожежу загасили працівники ДСНС. Вони ж врятували 15 людей. Четверо людей постраждали — трьох із них госпіталізували.

У Дарницькому районі горіло дерево на території приватного житлового будинку.

Загиблих немає.