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Головна Київ РФ завдала удару по багатоповерхівці в Києві: є постраждалі

РФ завдала удару по багатоповерхівці в Києві: є постраждалі

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11 вересня 2026 04:35
Уночі 11 вересня 2026 року РФ обстріляла багатоповерхівку в Києві
Рятувальник на місці пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС Києва

Уночі в п'ятницю, 11 вересня, Київ атакувала російська армія. У Дніпровському районі внаслідок обстрілу загорілася дев'ятиповерхівка. Постраждали щонайменше двоє людей.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає Новини.LIVE.

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ОНОВЛЕНО: Станом на 05:30 кількість постраждалих у Дніпровському районі зросла до вісьмох людей.

Уночі 11 вересня 2026 року РФ завдала удару по Києву
Скриншот повідомлень Київської МВА

Нещодавні обстріли Києва та Київщини 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка повідомляв, що впродовж доби 10 вересня російські військові атакували Київщину. Зазнали пошкоджень 17 об'єктів. Одна людина загинула, а ще двоє травмувалися. Станом на вечір 10 вересня тривало гасіння пожежі на складі цивільного призначення в Бучанському районі.

Також Новини.LIVE інформував, що вдень 10 вересня під російським обстрілом опинилася АЗС у Голосіївському районі Києва. Постраждали люди. Зазнали пошкоджень зупинки. Загорілися нежитлова восьмиповерхівка і генератори.

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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