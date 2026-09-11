Уночі 11 вересня 2026 року РФ обстріляла багатоповерхівку в Києві

Рятувальник на місці пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС Києва

Уночі в п'ятницю, 11 вересня, Київ атакувала російська армія. У Дніпровському районі внаслідок обстрілу загорілася дев'ятиповерхівка. Постраждали щонайменше двоє людей.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає Новини.LIVE.

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ОНОВЛЕНО: Станом на 05:30 кількість постраждалих у Дніпровському районі зросла до вісьмох людей.

Скриншот повідомлень Київської МВА

Нещодавні обстріли Києва та Київщини

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка повідомляв, що впродовж доби 10 вересня російські військові атакували Київщину. Зазнали пошкоджень 17 об'єктів. Одна людина загинула, а ще двоє травмувалися. Станом на вечір 10 вересня тривало гасіння пожежі на складі цивільного призначення в Бучанському районі.

Також Новини.LIVE інформував, що вдень 10 вересня під російським обстрілом опинилася АЗС у Голосіївському районі Києва. Постраждали люди. Зазнали пошкоджень зупинки. Загорілися нежитлова восьмиповерхівка і генератори.