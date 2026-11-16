Південний міст після російського удару. Фото ілюстративне: кадр із відео

Пізно ввечері в понеділок, 16 листопада, російські військові завдали удару по Києву. За попередньою інформацією, влучання сталося у два шляхопроводи. Йдеться про Північний і Південний мости.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про обстріл Києва пізно ввечері 16 листопада

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 23:26. Станом на 23:51 вона триває. О 23:27 Повітряні Сили ЗС України повідомили, що на столицю летить балістична ракета. О 23:29 зафіксували ще ракети в напрямку Києва.

О 23:34 мер Києва Віталій Кличко зазначив, що місто опинилося під атакою балістики. Він повідомив про роботу ППО і закликав людей перебувати в укриттях.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Київщини повідомляв, що 15 листопада росіяни завдали повторного удару по підприємству у Вишгородському районі. Під обстрілом опинився склад промислового підприємства. Постраждав 86-річний місцевий житель.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію писав, що впродовж 14 листопада РФ атакувала п'ять районів Київщини. Зазнали пошкоджень приватні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, склади та автомобілі. Одна людина травмувалася.