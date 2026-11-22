Рятувальники дістали тіло людини з-під завалів будинку в Димері
Ua ru
22 листопада 2026 11:44
Новини.LIVE
З-під завалів у селищі Димер на Київщині дістали тіло жінки. Фото: Новини.LIVE
У неділю, 22 листопада, у селищі Димер Київської області рятувальники дістали тіло загиблої людини з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку, частково зруйнованого внаслідок російської атаки. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають, оскільки під уламками будівлі ще можуть перебувати люди.
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