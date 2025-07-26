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Головна Київ Росія атакує Київщину ракетами — гримлять вибухи

Росія атакує Київщину ракетами — гримлять вибухи

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 12:19
Вибухи на Київщині — що відомо
Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: Reuters

У суботу вдень, 26 липня, у Київській області пролунали потужні вибухи. Сили ППО працювали по ракетах, які запустили російські війська.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.

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Вибухи на Київщині 26 липня — що відомо

Сьогодні вдень, 26 липня, у Київські області пролунали вибухи. В ОВА повідомляли про рух російських ракет у напрямку регіону та роботу сил ППО.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих ракет! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — зазначали в ОВА.

Ракетна атака
Скриншот повідомлення КОВА/Telegram

Також у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ракети у напрямку Київщини.

Атака РФ
Скриншот повідомлення ПС/Telegram

Карта повітряних тривог на момент вибухів на Київщині

Карта тривог
Карта тривог на момент вибухів на Київщині. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в ніч проти 26 липня російські окупанти масовано атакували Україну, під ударом опинилась й Шосткинська громада на Сумщині.

Раніше ми писали про те, що Україну в ніч проти 26 липня атакували понад 200 ракетами й дронами.

вибух Київська область обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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