Росія завдала ракетного удару по Києву: у місті чути вибухи
5 серпня 2026 00:37
Обстріл Києва
У ніч з вівторка на середу, 5 серпня, російські війська знову обстріляли Київ ракетами. З різних боків на столицю України летіли балістичні ракети та "Циркони". У кількох районах міста пролунали вибухи.
Незабаром після півночі росіяни випустили по Києву понад десяток ракет, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили України.
Згідно з повідомленням офіційних джерел, ракетний обстріл Києва здійснюється одразу з кількох областей. За лічені хвилини після оголошення тривоги в столиці пролунало кілька вибухів. Ракети летять на місто з кількох боків.
Мешканців просять не залишати укриття, атака триває, фіксуються нові цілі в повітряному просторі.
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