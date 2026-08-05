Росія завдала ракетного удару по Києву: у місті чути вибухи

Обстріл Києва

Максим Яворницький Редактор, спортивна редакція

У ніч з вівторка на середу, 5 серпня, російські війська знову обстріляли Київ ракетами. З різних боків на столицю України летіли балістичні ракети та "Циркони". У кількох районах міста пролунали вибухи.

Незабаром після півночі росіяни випустили по Києву понад десяток ракет, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили України.

Згідно з повідомленням офіційних джерел, ракетний обстріл Києва здійснюється одразу з кількох областей. За лічені хвилини після оголошення тривоги в столиці пролунало кілька вибухів. Ракети летять на місто з кількох боків.

Карта повітряної тривоги. Фото: alerts.in.ua

Мешканців просять не залишати укриття, атака триває, фіксуються нові цілі в повітряному просторі.

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