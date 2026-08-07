Російська агресія не розрізняє національностей: Сибіга про загибель польського волонтера

Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото: Андрій Сибіга/Facebook

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга під час прощання з польським волонтером Мареком Русеком-Вольським заявив, що Україна завжди пам'ятатиме його внесок. За його словами, загибель іноземця вкотре доводить, що російська агресія не має кордонів і не розрізняє національностей.

Про це Сибіга сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Що сказав Сибіга

Сибіга наголосив, що польський волонтер віддав найцінніше — власне життя, допомагаючи Україні.

"Польський волонтер віддав найцінніше — життя. Це ще одне свідчення того, наскільки російська агресія брутальна. Вона не розрізняє національностей, вона не має кордонів", — сказав він.

Очільник МЗС також зазначив, що Україна щодня втрачає своїх громадян, захищаючи не лише себе, а й усю Європу.

За його словами, українці добре розуміють біль втрати та розділяють його з польським народом.

"Ми розділяємо цей біль з нашими польськими друзями. Ми завжди будемо пам'ятати пана Марека, який віддав своє життя, допомагаючи Україні", — додав Сибіга.

Що сказав посол Польщі

Посол Польщі в Україні Пьотр Лукасевич подякував українській владі за те, що польського волонтера провели в останню путь із належними почестями.

Він наголосив, що українські військові сьогодні захищають не лише свою державу, а й Польщу та інші країни Європи.

"Я хочу висловити вдячність українським захисникам, які боронять Україну, але водночас захищають і нашу частину Європи, зокрема Польщу", — зазначив дипломат.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що Андрій Сибіга заявив про ускладнення процесу отримання Україною ракет для систем протиповітряної оборони. За його словами, через зростання глобального попиту на засоби ППО Київ активізує співпрацю з партнерами для пошуку додаткових рішень.

Також Новини.LIVE писали, що Сибіга висловив сподівання на посилення санкційного тиску Європейського Союзу на Росію. Зокрема, Україна очікує, що 22-й пакет санкцій ЄС передбачатиме заборону на надання морських послуг для РФ.