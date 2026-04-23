Анджей Дуда прибыл в Киев с официальным визитом

Экс-президент Польши Анджей Дуда. Фото: AP News

Бывший президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев в четверг, 23 апреля, с официальным визитом. Визит польского главы запланирован для проведения переговоров с украинским руководством.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Анджей Дуда прибыл в Украину 23 апреля

Сегодня в Киеве стартовал 18-й Киевский Форум по безопасности, ключевым гостем которого стал президент Польши Анджей Дуда. Нынешняя площадка объединила дипломатов, представителей НАТО и ведущих экспертов по вопросам обороны для координации международной солидарности с Украиной и решения насущных проблем энергетической и ядерной безопасности.

Международные лидеры и высокопоставленные чиновники сферы обороны сосредоточатся на вопросах трансатлантического единства и инновационных подходах в ведении войны. Отдельно поговорят об устойчивости украинских городов в условиях постоянных обстрелов, защите энергетической инфраструктуры и борьбе с российской дезинформацией.

Ожидается, что по результатам Форума будут наработаны совместные рекомендации по дальнейшей поддержке Украины и усилению санкционного давления на агрессора. Участие Анджея Дуды в мероприятии такого уровня в очередной раз подтверждает ключевую роль польско-украинского партнерства.

Как писали ранее Новини.LIVE, Анджей Дуда в последний раз бывал в Украине 28 июня 2025 года. Это был его последний визит в рамках его каденции президентства, поскольку с августа главой Польши стал Кароль Навроцкий.

Ранее Анджей Дуда высказывался о том, как он оценивает сотрудничество Украины и Польши. Он отметил, что поляки сделали большую работу для орагнизации помощи украинцам.