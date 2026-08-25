ГБР обнаружило арсенал оружия в воинской части в Киевской области

Сотрудники ГБР во время оперативной операции. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) обнаружило большой арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки в ходе расследования злоупотреблений в воинской части в Киевской области. Следствие также установило возможную схему фиктивной службы, благодаря которой военнослужащие получали выплаты, не выполняя своих обязанностей. Командир части и пятеро военных были задержаны, им сообщили о подозрениях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГБР во вторник, 25 августа.

Реклама

ГБР обнаружило арсенал оружия. Фото: ГБР

В воинской части обнаружили большой арсенал оружия

Сотрудники ГБР при оперативном сопровождении СБУ провели 14 обысков в воинской части и по местам проживания фигурантов. Правоохранители изъяли пулеметы, автоматы, гранатометы, пистолеты, противотанковые снаряды, гранаты, взрывчатку, детонаторы и большое количество патронов различного калибра.

У части оружия были уничтожены серийные номера, а сам арсенал не числился на учете воинской части.

Среди изъятого — пулеметы РПК, ДШК и КПВТ, автоматы АК-74 и АКМ, штурмовая винтовка М-4, гранатометы РПГ-7В, РПГ-22 и М72. Также правоохранители обнаружили пистолеты Макарова, в том числе с глушителем, противотанковые снаряды, гранаты и самодельные взрывные устройства.

Читайте также:

Кроме того, изъят тротил, пластиковая взрывчатка, детонаторы, а также десятки ящиков, мешков и металлических цинков с патронами различного калибра.

Происхождение оружия и цель его хранения устанавливаются. Следователи также проверяют возможные факты его незаконного сбыта.

Что известно о схеме в воинской части

На арсенал сотрудники ГБР наткнулись в ходе расследования схемы с фиктивной службой в воинской части.

По данным следствия, командир организовал уклонение как минимум семи подчиненных от исполнения обязанностей военной службы. Военнослужащие, по версии следствия, фактически не несли службу, однако продолжали получать денежное довольствие.

Часть этих средств военнослужащие, по предварительным данным, возвращали командиру. Убытки от необоснованного начисления выплат уже превышают 2,5 млн гривен.

В ходе обысков такжебыли изъяты 28,9 тыс. долларов США, банковские карты, мобильные телефоны и документы, которые могут подтвердить деятельность схемы.

Кому сообщили о подозрении

Командира воинской части задержали и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении служебным положением и организации уклонения военнослужащих от исполнения служебных обязанностей в условиях военного положения.

Также задержали пятерых военнослужащих. Им сообщили о подозрении в уклонении от исполнения обязанностей военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения, по ч. 4 ст. 409 УК Украины.

Пятерым военнослужащим суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Отдельно правоохранители проверяют возможные факты получения командиром неправомерной выгоды, легализации полученных средств, мошенничества, а также незаконного хранения и сбыта оружия и боеприпасов.

После проведения необходимых экспертиз и процессуального оформления бесхозное оружие и боеприпасы планируется передать для нужд Вооруженных сил Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Скриншот сообщения ГБР/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Ивано-Франковской области ГБР задержало старшего лейтенанта ТЦК, который, по данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения избил 45-летнего подчинённого. Военнослужащий получил травму, из-за которой ему потребовалась операция. Офицеру сообщили о подозрении, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Новини.LIVE также писали, что в начале августа 2026 года Ужгородский горрайонный суд взял под стражу без права залога двух бывших руководителей ТЦК в Закарпатье. По данным следствия, они могли организовать незаконное исключение более 1,1 тысячи военнообязанных из воинского учета по состоянию здоровья. Бывшим чиновникам сообщили о подозрении, им грозит до восьми лет лишения свободы.