Последствия российского нападения на Соломенский район Киева 20 августа

Последствия российского удара по Соломенскому району Киева 20 августа. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

В Соломенском районе Киева 20 августа продолжается ликвидация последствий российского удара. Враг нанес удар исключительно по гражданским объектам, в результате чего были существенно повреждены детская больница, учебные заведения и жилые дома. Жителям оперативно оказывают психологическую помощь и помогают оформлять финансовые компенсации за утраченное имущество.

Об этом сообщил глава Соломенской РГА Сергей Мовенко в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирик.

Что происходит в Соломенском районе Киева после массированного удара 20 августа

В настоящее время специальные комиссии продолжают обследовать поврежденный квартал, однако масштабы разрушений уже значительны. Специалисты зафиксировали повреждения около десяти крыш и не менее тысячи выбитых окон. Помимо жилых многоэтажек, значительный ущерб понесла социальная инфраструктура района.

Последствия ракетного удара по Соломенскому району.Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

По словам Сергея Мовенко, российские войска в очередной раз атаковали мирное население.

"Ни одного военного объекта рядом с эпицентром взрыва мы не наблюдаем. Также хочу отметить, что в районе повреждены и учебные заведения. Это и детский сад, и школа, и музыкальная школа. То есть враг наносит удары по гражданским объектам", — добавил Мовенко.

Читайте также:

Разбитые автомобили и окна в доме. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Для оперативной поддержки местных жителей вблизи эпицентра событий в помещении 69-й школы развернули специальный штаб. После оказания первой помощи пострадавших направляют к представителям администрации и сотрудникам ЦНАП.

Осколки ракет, найденные на местах прилетов. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

В штабе пострадавшие могут подать заявления на возмещение по программам "єВідновлення" и "Турбота". Если в результате разрушений квартира стала непригодной для проживания, город предлагает оформить компенсацию на аренду другого жилья. Чиновник заверил, что до момента зачисления средств на банковские карты всем, кто в этом нуждается, предоставляется временное место для проживания.

Последствия ракетных ударов в Соломенском районе. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Отдельно глава РГА подчеркнул, что киевлянам не стоит пренебрегать безопасностью, поэтому при угрозе атак следует переходить в укрытие. Найти открытое укрытие можно через портал «Киев цифровой».

"В соответствии с поручением премьер-министра и распоряжениями властей города Киева, они сейчас работают круглосуточно, в открытом режиме, люди могут пользоваться ими в любое время. И в связи с этим я считаю, что число погибших и раненых не так велико, потому что большинство людей находилось в укрытиях", — подытожил Сергей Мовенко.

По информации правоохранительных органов и властей, о чем писал Новини.LIVE, в Киеве погибли 13 человек и один человек в Киевской области. Также ранения различной степени тяжести получили 40 человек.

В результате обстрелов в Киеве серьезные разрушения зафиксированы в трех районах. В основном атака затронула гражданские объекты. Серьезные последствия наблюдаются также в Киевской области. Россия уничтожила или повредила несколько жилых домов.