Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Австралийская группа breathe. приехала в Киев и рассказала о поддержке Украины

Австралийская группа breathe. приехала в Киев и рассказала о поддержке Украины

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 20:52
Австралийская группа breathe. рассказала о поддержке Украины и выступлении на Atlas Festival
Группа breathe. Фото: Елена Халик/Facebook

Австралийский музыкальный дуэт breathe., ставший одним из международных участников Atlas Festival этого года, рассказал о своём приезде в Украину и поддержке украинцев во время полномасштабной войны.

Об этом участники группы сообщили в интервью главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Участники группы поделились впечатлениями от пребывания в Украине во время войны

Музыканты отметили, что в Киев они добрались из Львова на ночном поезде. По словам breathe., они не сомневались насчет поездки в украинскую столицу, ведь понимают разницу между кратковременным пребыванием в стране и опытом людей, которые живут в условиях войны на протяжении многих лет.

"Для нас, как для творческих людей, получить возможность приехать и поддержать украинцев — это величайшая привилегия", — подчеркнули участники группы.

В Австралии знают о войне в Украине

Представители breathe. рассказали, что в Австралии внимательно следят за событиями в Украине и осознают последствия российской агрессии.

Читайте также:

"Мы знаем, что полномасштабное вторжение продолжается уже четыре с половиной года. Оно не сбавляет обороты — а только набирает интенсивность", — отметили музыканты.

Также участники группы добавили, что надеются во время Atlas Festival познакомиться с украинскими артистами, обменяться опытом и наладить новые творческие связи.

breathe. — австралийский дуэт, работающий в жанре альтернативной поп- и электронной музыки. В этом году группа выступает в числе международных артистов Atlas Festival.

Новини.LIVE сообщали, что Atlas Festival совместно с фондом "Вернись живым" и ПриватБанком представили новую часть благотворительной киносаги "Повелитель донатов: Братство Атласа". Видео было создано в рамках масштабного сбора 150 миллионов гривен на усиление защиты украинского неба. На этот раз авторы проекта обратились к вселенной культовой фэнтезийной истории "Властелин колец", переосмыслив её в формате благотворительной кампании в поддержку Сил обороны Украины.

Новини.LIVE писали, что во время Atlas Weekend в Киеве украинские исполнители Иван Люленов, Наталка Майорова и Сергей Жадан высказались о мирных акциях в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова, которые продолжаются уже третий день. Артисты заявили о поддержке права граждан на мирные протесты.

концерт война в Украине Atlas Festival
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации