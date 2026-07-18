Австралийская группа breathe. приехала в Киев и рассказала о поддержке Украины

Группа breathe. Фото: Елена Халик/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Австралийский музыкальный дуэт breathe., ставший одним из международных участников Atlas Festival этого года, рассказал о своём приезде в Украину и поддержке украинцев во время полномасштабной войны.

Об этом участники группы сообщили в интервью главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Участники группы поделились впечатлениями от пребывания в Украине во время войны

Музыканты отметили, что в Киев они добрались из Львова на ночном поезде. По словам breathe., они не сомневались насчет поездки в украинскую столицу, ведь понимают разницу между кратковременным пребыванием в стране и опытом людей, которые живут в условиях войны на протяжении многих лет.

"Для нас, как для творческих людей, получить возможность приехать и поддержать украинцев — это величайшая привилегия", — подчеркнули участники группы.

В Австралии знают о войне в Украине

Представители breathe. рассказали, что в Австралии внимательно следят за событиями в Украине и осознают последствия российской агрессии.

"Мы знаем, что полномасштабное вторжение продолжается уже четыре с половиной года. Оно не сбавляет обороты — а только набирает интенсивность", — отметили музыканты.

Также участники группы добавили, что надеются во время Atlas Festival познакомиться с украинскими артистами, обменяться опытом и наладить новые творческие связи.

breathe. — австралийский дуэт, работающий в жанре альтернативной поп- и электронной музыки. В этом году группа выступает в числе международных артистов Atlas Festival.

Новини.LIVE сообщали, что Atlas Festival совместно с фондом "Вернись живым" и ПриватБанком представили новую часть благотворительной киносаги "Повелитель донатов: Братство Атласа". Видео было создано в рамках масштабного сбора 150 миллионов гривен на усиление защиты украинского неба. На этот раз авторы проекта обратились к вселенной культовой фэнтезийной истории "Властелин колец", переосмыслив её в формате благотворительной кампании в поддержку Сил обороны Украины.

Новини.LIVE писали, что во время Atlas Weekend в Киеве украинские исполнители Иван Люленов, Наталка Майорова и Сергей Жадан высказались о мирных акциях в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова, которые продолжаются уже третий день. Артисты заявили о поддержке права граждан на мирные протесты.