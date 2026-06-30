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Главная Киев Бахматов заявил о заказной кампании против Аллеи славы в Киеве

Бахматов заявил о заказной кампании против Аллеи славы в Киеве

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 23:59
Заказной ролик: Бахматов о ситуации с Аллеей славы в Киеве
Глава Деснянской РВА Максим Бахматов. Фото: кадр из видео

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Максим Бахматов заявил, что против строительства новой Аллеи славы продолжается спланированная информационная кампания. По его словам, массовый негатив в социальных сетях распространяют анонимные паблики по указанию лиц, которые пытаются полностью дискредитировать этот проект. Чиновник заверил, что реальная ситуация кардинально отличается от того, что демонстрируется общественности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Деснянской РГА Максима Бахматова.

Причины критики строительства Аллеи славы

Чиновник подчеркнул, что многие люди просто поддались эмоциям из-за манипулятивных публикаций в анонимных Telegram-каналах, и что на эту кампанию было потрачено 1 миллион гривен.

"Когда показывают процесс строительства, грязь, а не готовый результат, у людей возникает непонимание", — заявил Бахматов по поводу ситуации вокруг мемориала.

Глава района добавил, что после официального открытия объекта начал получать множество слов искренней благодарности от семей погибших украинских военнослужащих. В то же время он отметил, что отдельные влиятельные лица намеренно пытаются расшатать ситуацию в районе из-за потери своих прежних коррупционных позиций.

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Роспуск общественного совета из-за "российских агентов"

На фоне этого скандала глава районной администрации пошел на радикальные меры и полностью распустил действующий общественный совет при ведомстве, заявив, что в нем находились российские агенты. Бахматов говорит, что пошел на это после того, как получил такие данные от украинской контрразведки.

Ранее Новини.LIVE писали, что это далеко не единственный скандал с участием руководства киевских районных администраций за последние дни. Недавно чиновники Шевченковской РГА официально запретили журналистам посетить и проинспектировать новое крупное противорадиационное укрытие, открытое в одном из столичных лицеев при участии мэра Виталия Кличко.

Также мы писали, что, несмотря на стопроцентную заполняемость и заработную плату в 25–30 тысяч гривен, до половины вакансий в коммунальных службах Киева остаются незаполненными. Максим Бахматов говорит, что городу нужны слесари, сантехники, дворники, водители транспорта.

Киев строительство Максим Бахматов
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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