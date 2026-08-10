Безопасность АЗС в Киевской области: Ткаченко озвучил новые решения

Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Киевской области планируют усилить меры безопасности на автозаправочных станциях из-за угроз, связанных с войной. В частности, речь идет об автоматизированном оповещении, эвакуации во время тревог и обустройстве укрытий возле АЗС.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

На АЗС хотят ввести автоматическое оповещение

Ткаченко провел совещание по вопросам усиления безопасности автозаправочных станций и комплексов в Киевской области. В встрече приняли участие представители Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции, ГСЧС и операторов рынка.

По итогам обсуждения определили дальнейшие шаги по повышению уровня защиты работников и посетителей АЗС.

Одним из приоритетов станет внедрение автоматизированных систем оповещения. Также планируется разработать четкие протоколы действий персонала заправок в случае объявления воздушной тревоги.

С заправок уберут брошенные автомобили

Отдельно в ходе совещания был поднят вопрос о брошенных автомобилях, которые остаются на территории АЗС. Такие машины могут блокировать эвакуационные маршруты, затруднять доступ к пожарным гидрантам и препятствовать проезду специальной техники.

Конкретные решения по очистке территорий АЗС от брошенных автомобилей планируется вынести на следующее заседание Совета обороны Киевской области.

Возле АЗС могут обустроить дополнительные укрытия

Еще одним направлением работы станет обустройство укрытий вблизи автозаправочных станций, расположенных вдали от уже имеющихся защитных сооружений.

По словам Ткаченко, в этом вопросе планируется усилить взаимодействие и продолжить работу над поиском соответствующих решений. Цель — обеспечить работникам и посетителям АЗС возможность быстро перейти в безопасное место во время воздушной тревоги.

Совещание по вопросам усиления безопасности автозаправочных станций и комплексов в Киевской области. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Новини.LIVE писали, что украинские автозаправочные станции остаются одной из целей российских атак. Только 7 и 8 августа российские беспилотники нанесли удары по семи автозаправочным комплексам сети UKRNAFTA в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

Новини.LIVE сообщали, что безопасность автозаправочных станций в условиях войны остается особенно важным вопросом. В частности, в Полтавской области ситуация уже приобретает критический характер: глава Опишнянской общины Николай Ризник предупредил, что область может остаться без единой работающей АЗС.