Билецкий вместе с военными почтил память Евгения Коновальца в Киеве
В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве состоялась церемония прощания с полковником Евгением Коновальцем. Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий вместе с военнослужащими отдали дань уважения одному из основателей украинского освободительного движения и провели символическую передачу огня борьбы современным защитникам Украины.
Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе, передает Новини.LIVE.
Церемония в честь Евгения Коновальца
Мероприятие состоялось в первую ночь после возвращения полковника Коновальца в Украину. К Патриаршему собору его гроб доставили на отреставрированном бронеавтомобиле Austin времен Украинской революции.
У храма полковника встретил коридор из факелов, который образовали военнослужащие Третьего армейского корпуса и Военной школы имени Евгения Коновальца.
К бронеавтомобилю прикрепили артиллерийский лафет, что в украинской и европейской военной традиции является проявлением высшего почтения к военному.
Кроме того, к броневику прикрепили трёхдюймовую пушку образца 1917 года, которая находилась на вооружении армии УНР, в частности дивизии Сечевых стрелков под командованием Коновальца.
Как символизировали передачу огня борьбы
Во время церемонии Андрей Билецкий вместе с бойцами корпуса отдал дань уважения полковнику и прочитал молитву украинского националиста.
Зажженные огненные чаши стали символом передачи огня борьбы от поколения участников украинской освободительной борьбы к современным военнослужащим.
"Сегодня здесь встречаются два поколения. Полковник Коновалец олицетворяет поколение Сечевых стрельцов, Черных запорожцев, бойцов УВО, ОУН и УПА. Мы — поколение Майданов, АТО и большой российско-украинской войны", — заявил Билецкий.
По его словам, каждое поколение получало украинское дело незавершенным. Современные защитники, по мнению командира, имеют шанс довести до конца борьбу предыдущих поколений за независимую и соборную Украину.
После церемонии в небо направили лучи света. Они символизировали неугасающую идею и продолжение борьбы за Украину.
Что известно о Евгении Коновальце
Евгений Коновалец — командир Корпуса Сечевых стрелков, один из ключевых деятелей украинского освободительного движения первой половины XX века, основатель Украинской военной организации и Организации украинских националистов.
В 1938 году Коновальца в Роттердаме убил агент советских спецслужб Павел Судоплатов. Полковника похоронили на кладбище Кросвейк в Роттердаме. Предполагалось, что после восстановления независимости Украины его перезахоронят на родине.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что прах Евгения Коновальца вернули в Украину для перезахоронения. Останки полковника Армии УНР и первого председателя ОУН 13 августа доставили на родину из Нидерландов. Перезахоронение планируется провести на Национальном военном мемориальном кладбище.
Также Новини.LIVE сообщали, что прах Евгения Коновальца должны были вернуть в Украину из Нидерландов. В Роттердаме на кладбище "Кросвейк" провели эксгумацию останков украинского военного и политического деятеля. После возвращения в Украину его планировали перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище.
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