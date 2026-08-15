Буданов: 975 лет Лавры опровергают российскую пропаганду

Кирилл Буданов на мероприятии, посвященном 975-летию Киево-Печерской лавры. Фото: Офис Президента

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что 975-летняя история Киево-Печерской лавры противоречит российским пропагандистским нарративам о происхождении Украины. По его словам, почти тысячелетний возраст святыни является очевидным ответом на попытки Москвы переписать историю и присвоить украинское наследие.

Об этом Буданов сказал во время мероприятия, посвященного 975-летию Киево-Печерской лавры, сообщают Новини.LIVE.

Буданов о 975-летии Киево-Печерской лавры

Глава Офиса президента отметил, что Киево-Печерская лавра является одной из важнейших православных святынь и имеет киевское происхождение.

"Лавра — величайшая православная святыня мира, и вся ветвь российской пропаганды рушится, если ты это осознаешь", — сказал он.

По словам главы Офиса президента, история Лавры не согласуется с российской версией истории, согласно которой Украина якобы была создана лишь в XX веке.

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"Отсюда все и началось. И Москва отсюда была построена. Все отсюда началось, а не наоборот", — заявил Буданов.

Он подчеркнул, что 975 лет истории святыни являются важным аргументом в вопросе происхождения и исторического развития украинских земель.

Буданов заявил о российских манипуляциях вокруг Лавры

Руководитель Офиса президента предположил, что Россия и в дальнейшем будет пытаться использовать тему Киево-Печерской лавры в своей пропаганде.

В то же время Буданов подчеркнул, что история святыни имеет значение прежде всего для самих украинцев, а не только как аргумент в противостоянии российским нарративам.

"975 лет Лавре — ответы на вопрос, кто откуда пришел, очевидны", — отметил он.

Буданов также подчеркнул, что Киево-Печерская лавра исторически была православной святыней и должна оставаться ею.

"Никакой политики не может быть в таких вещах. И никакого „русского мира“", — сказал глава Офиса президента.

975 лет Киево-Печерской лавре

15 августа 2026 года в Киеве состоялась торжественная государственно-церковная церемония по случаю 975-летия основания Киево-Печерской лавры.

К этой дате в Украине также запланированы мероприятия по сохранению и восстановлению памятников культурного наследия Лавры.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что генеральный директор ЮНЕСКО во время своего первого визита в Украину посетил Киево-Печерскую лавру в рамках празднования 975-летия святыни. Визит стал частью программы пребывания представителя организации в Украине.

Также Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский призвал защищать Киево-Печерскую лавру от российских атак. Президент подчеркнул, что Лавра является национальной святыней Украины, а Россия в ходе полномасштабной войны наносит удары по объектам украинской культуры, истории и памяти.