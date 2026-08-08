ЧАЭС и Железный лес: как будут выглядеть новые локации дополнения S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2. Изображение: кадр из видео

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Украинская студия GSC Game World представила новые локации будущего дополнения к S.T.A.L.K.E.R. 2 — "Цена надежды". В ролике продолжительностью более восьми минут разработчики продемонстрировали геймплей и места, которые игроки будут исследовать в дополнении. Среди них — Чернобыльская АЭС и Железный лес.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на GSC Game World.

GSC Game World показала новые локации

GSC Game World выпустила новый ролик, посвященный дополнению к S.T.A.L.K.E.R. 2 — "Цена надежды" (S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope).

Видео длится чуть больше восьми минут. В нём показали геймплей и две локации, которые появятся в дополнении, — Чернобыльскую АЭС и Железный лес.

Разработчики также рассказали об особенностях этих территорий. В Железном лесу игроков ждет лабиринт с многочисленными аномалиями, тогда как на территории ЧАЭС можно будет исследовать старинные здания, машинные залы и административные блоки.

Описывая локации будущего дополнения, разработчики отметили:

"Пройдите по ржавому, полному аномалий лабиринту Железного леса, где обитает бесчисленное количество аномалий и нечто ещё более непонятное. Исследуйте Чернобыльскую АЭС и откройте для себя, что скрывается в ее старинных зданиях, машинных залах и административных блоках".

Сюжет дополнения "S.T.A.L.K.E.R. 2: Цена надежды" расскажет о затянувшемся конфликте между фракциями "Долг" и "Воля".

В результате этого противостояния главный герой Скиф попадает в город, "которого даже не должно существовать".

Новини.LIVE сообщали, что GSC Game World объявила дату выхода первого крупного сюжетного дополнения к S.T.A.L.K.E.R. 2 — "Цена надежды". Релиз запланирован на 20 августа 2026 года для ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Одновременно с дополнением разработчики выпустят бесплатное масштабное обновление 2.0 для игры.

Новини.LIVE также сообщали, что в июне 2026 года GSC Game World представила сюжетный трейлер первого крупного дополнения к S.T.A.L.K.E.R. 2 — Cost of Hope. В этом DLC игроки снова будут играть за Скифа, исследовать новые территории Зоны и станут свидетелями противостояния группировок "Долг" и "Воля".