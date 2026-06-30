Чернобыльская зона в огне: в ГСЧС объяснили, почему пожар трудно потушить

Спасатели тушат пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГСЧС Киева

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Из-за жары свыше +50 °C и сильных порывов ветра ликвидация лесного пожара в Чернобыльской зоне в настоящее время проходит в крайне сложных условиях. Сотрудники ГСЧС вынуждены прорубать подъездные пути для техники и создавать минерализованные полосы вручную, при этом специалисты-радиологи отмечают, что огонь пока не добрался до участков с повышенным радиационным фоном.

Об этом в эфире Ранок.LIVE эксклюзивно сообщила руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

В Чернобыльской зоне бушует масштабный пожар в жару

В зоне отчуждения продолжается борьба с возгоранием. Скорость распространения огня существенно увеличивают погодные условия и сложный рельеф местности. Главное управление ГСЧС в Киевской области привлекло к мониторингу и ликвидации не только пожарные бригады, но и ученых и радиологов, которые круглосуточно следят за показателями безопасности.

Как сообщила руководитель пресс-службы областного ведомства Виктория Рубан в эфире «Ранок.LIVE», ситуация находится под постоянным контролем.

«Там работают вместе с нашими спасателями специалисты-радиологи и эксперты из различных отраслей, поэтому вся ситуация находится под мониторингом, и там, где зафиксирован повышенный уровень радиации, на данный момент пожаров нет», — констатировала она.

Пожарные прокладывают путь для тушения. Фото: ГСЧС Киевской области

Большим препятствием для пожарных стала невозможность подъезда пожарных автомобилей к очагам возгорания. Спасателям приходится собственными силами прорубать заросли, чтобы заблокировать распространение пламени.

«На данный момент тушение пожара затрудняют, во-первых, сильные порывы ветра, а во-вторых, то, о чем я уже говорила: некоторые места труднодоступны именно для пожарной техники, а из-за быстрого распространения огня спасателям приходится самостоятельно прокладывать дороги и специальные мини-проходы, чтобы не допустить распространения огня», — сказала Виктория Рубан.

Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГСЧС Киевской области.

Помимо ветра, испытанием для личного состава стала аномальная температура в эпицентре событий.

«Мы никогда не прогнозируем тушение лесных пожаров, потому что очень многое зависит от природных факторов, от скорости распространения огня, от ветра. Единственное — очень сильная жара, спасателям приходится работать при температуре +50°C и выше, но на всех участках спасатели работают», — подытожила Виктория Рубан.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, масштабный лесной пожар, вспыхнувший 25 июня в Чернобыльской зоне отчуждения, продолжает стремительно распространяться: площадь возгорания уже превысила 1000 гектаров. Ситуация значительно осложняется погодными условиями.

Ухудшение качества воздуха и снижение видимости фиксируются не только в Вышгородском, Бучанском и Броварском районах, но и в Киеве. Спасатели продолжают борьбу с огнем в сложных условиях, а жителям пострадавших регионов рекомендуют ограничить пребывание на улице.