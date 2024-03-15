Почему Кличко увольняет директора метро Брагинского — мэр внезапно сменил милость на гнев

Виталий Кличко и Виктор Брагинский. Фото иллюстративное: УНИАН

Не так давно мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерениях отправить в отставку директора киевского метрополитена и члена политфракции "Удар" Виктора Брагинского, заявив, что был взбешен возможным принятием подобного решения. Но что, наконец, произошло на самом деле, ведь в декабре столичный голова заявил об удовлетворительной работе Брагинского. Неужели только сейчас он осознал проблему?

Как связано решение об уходе Брагинского с должности главы столичной подземки, почему чиновник вверял строительство новых станций метро Москве и действительно ли на это в КГГА закрывали глаза — читайте прямо сейчас в эксклюзивном репортаже Новини.LIVE.

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Хронология строительства киевского метро

Начнем с истории: строительство метро Киева стартовало в 1949 году — через четыре года после завершения Второй мировой войны. Однако некоторые станции были открыты при украинской независимости, но с перерывами.

В течении 1991-2013 годов киевские мэры открывали следующее количество станций метро:

Иван Салий (1992-1993 гг.) – две станции;

Леонид Косаковский (1997-1998 гг.) – две станции;

Александр Омельченко (1999-2006 гг.) – восемь станций;

Леонид Черновецкий (2006-2010 гг.) - одна станция;

Александр Попов (2010-2014 гг.) – шесть станций;

Виталий Кличко (2014-по настоящее время) — станции не открыты.

В 2016 году киевский мэр объявил строительство метро на жилмассиве Виноградарь. Через два года КГГА объявила шестимиллиардный тендер, согласно которому расширение Сырецко-Печерской ветви метро до Виноградара должно было длиться три года. Но не все произошло так, как предполагалось.

Такая же проблема постигла и микрорайон Троещина, куда также должна расшириться подземка. С 2014 года важнейшим стратегическим транспортным объектом Киева занимался Виктор Брагинский, который был назначен главой столичного метро после заступления Кличко на должность мэра Киева. А причина, почему на стройплощадках новых станций метро все поросло кустарниками, оказалась неожиданной — ведь их проектировала страна-агрессор.

Метро на Виноградарь и Троещину планировали в Москве

Июль, 2016 год. КГГА публикует тендер на проектные работы по строительству метро на Виноградарь и Троещину. Среди числа участников — ЧАО "Укрспецтуннельпроект", ООО "Киевметропроект" и ГП "Проектный институт Укрметротуннельпроект". Первому участнику было отказано. Второй же 27 июля того же года обратился в тендерный комитет подземки с просьбой убрать из требований к участникам пункт о необходимости спецразрешения от СБУ на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной. Однако в подземке было отказано.

Но зачем это было им нужно? Как стало известно, за три месяца до объявления тендера, уставным капиталом "Укрметропроекта" владело ОАО "Московский проектно-исследовательский институт "Мосметропроект", который был основан Министерством имущественных отношений России. Тем не менее, уже в апреле свою долю в России продали американской компании Valart Engineering, которым руководил российский олигарх Валерий Абрамсон

Валерий Абрамсон. Источник: росСМИ

27 сентября того же года "Укрметропроект" выиграл тендер более чем в 140 миллионов гривен, заключив соглашение о надзоре за строительством. Отметим, что компания была избрана по процедуре переговоров, а значит открытых торгов не было.

В центре скандала оказалось и учреждение "Киевметрострой": в 2019 году один из акционеров компании, эксглава российского "Вагонмаша", Сергей Кияшко, заявил о "рейдерском захвате" из-за смены директора. Впоследствии ситуация повторилась, и в конце концов, 13 декабря прошлого года, подземка расторгла соглашение с "Киевметростроем". На следующий же день в Киевсовете приняли бюджет столицы, где заявили, что выделяют 320 миллионов гривен — опять-таки на строительство метро.

Как с этим связан Брагинский

Ответственность не только за не построенное метро, но за аварию в подземке на Оболонско-Теремковской линии лежит именно на Брагинском. Он никак не комментировал ни стройку, ни сам инцидент. А вот Виталий Кличко за два дня до печально известного затопления заявил, что доволен его работой.

Мэр Киева Виталий Кличко за два дня до аварии. Фото: скриншот

"Замечаний к работе метро у меня нет. Мы были вынуждены остановить работу метрополитена в прошлом году из-за дефицита электроэнергии, но, тем не менее, мы возобновили его работу. Поэтому относительно профессиональных обязанностей директора метрополитена вопросов нет ", — сказал тогда столичный гордской глава.

Однако впоследствии все снова пошло не так, ведь при председательстве Брагинского не только не были построены оба участка метро, но и произошла авария. Гневу киевского городского головы способствовало и расследование журналистов Bihus.info, в котором медийщики установили, что директор подземки имеет незадекларированное имущество на 52 млн грн и подозрительно крупное состояние своих родных.

Напомним, сегодня Виктор Брагинский написал заявление на увольнение, а его обязанности будет временно выполнять главный инженер КП Виктор Выговский.