Почему Хиросима и Нагасаки восстановились, а Чернобыль остался мертвой зоной

В ХХ веке мир стал свидетелем трех катастроф, навсегда изменивших отношение человечества к ядерным технологиям. Две из них произошли в Японии в конце Второй мировой войны, а третья — печально известная авария на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. И хотя все эти трагедии сопровождались масштабными человеческими жертвами и серьезными последствиями для здоровья, их влияние на окружающую среду оказалось принципиально разным: японские города восстановились и снова стали пригодными для жизни, тогда как Чернобыль до сих пор остается зоной, опасной для человека.

Почему в Хиросиме и Нагасаки уже живут люди, а Чернобыль десятки лет пустует и превратился в дикую территорию объяснили ученые в статье для IFLScience.

Как повлияли ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки

В августе 1945 года Соединенные Штаты впервые в военной истории применили ядерное оружие. 6 августа на Хиросиму была сброшена бомба Little Boy, а 9 августа — Fat Man на Нагасаки. Оба взрыва произошли в воздухе, на высоте, что позволило увеличить силу ударной волны и уничтожить значительную часть застройки, но при этом ограничило количество радиоактивных остатков, которые осели на землю.

Сразу погибли десятки тысяч людей, а общие потери оценивают в пределах от 129 000 до 226 000 человек. Среди выживших в последующие годы наблюдали рост уровня лейкемии, различных форм рака, врожденных патологий у детей, рожденных у пострадавших женщин, а также случаев задержки развития. Однако уровень радиации в самих городах относительно быстро снизился, что позволило начать восстановление и возвращение населения уже в послевоенные годы.

Чернобыльская авария, которая произошла ночью 26 апреля 1986 года, имела совсем другую природу. Во время испытаний систем безопасности четвертый энергоблок АЭС взорвался, реактор был полностью разрушен.

В воздух было выброшено более чем в 400 раз больше радиоактивных веществ, чем в результате атомных взрывов в Японии. Радионуклиды, среди которых Цезий-137, Йод-131 и графит с активной радиацией, распространились по территориям современной Украины, Беларуси и других стран Европы. Кроме того, значительная часть загрязненных обломков реактора осталась на местности вблизи станции, что только ухудшило ситуацию с безопасностью.

Несмотря на меньшее количество прямых жертв в момент аварии, а именно двое погибших при взрыве и 28 человек, умерших от острой лучевой болезни в течение нескольких недель, последствия для здоровья сотен тысяч людей были колоссальными. Впоследствии сотни тысяч ликвидаторов, которые работали над тушением пожара и дезактивацией, получили значительные дозы облучения. По оценкам ООН, общее количество смертей от отдаленных последствий может достигать нескольких тысяч.

Почему атомные бомбы, которыми атаковали Японию "безопаснее" Чернобыльской катастрофы?

Отличие между этими трагедиями заключается в масштабе и составе выбросов. Атомная бомба, вроде той, что сбросили на Хиросиму, содержала примерно 64 килограмма обогащенного урана-235 с чистотой около 80%.

При взрыве большинство этого материала расходовалось мгновенно, и цепная реакция прекращалась. В Чернобыльском реакторе находилось около 180 тонн топлива, и во время аварии оно, вместе с продуктами распада, было выброшено в окружающую среду.

В отличие от быстротечного воздействия бомбардировок, радионуклиды с длинным периодом полураспада, в частности цезий и стронций, остаются опасными в течение десятилетий, проникая в почву, воду и пищевые цепи.

Еще одно важное отличие есть и в характере загрязнения. В Японии радиационный фон снизился до относительно безопасного уровня в течение нескольких лет, тогда как в Чернобыле разрушенный реактор до сих пор является источником опасности, а некоторые участки зоны отчуждения будут оставаться непригодными для проживания сотни лет.

Это и объясняет, почему Хиросима и Нагасаки смогли возродиться, а вокруг Чернобыля продолжает существовать 30-километровая зона, где любое постоянное проживание запрещено.

