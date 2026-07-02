Ракетный удар по Дарницкому району Киева 2 июля: фото последствий

Поисково-спасательные работы в разрушенном доме в Дарницком районе. Фото: Новини.LIVE

Ракетный удар по многоэтажному дому 2 июля в Дарницком районе столицы полностью уничтожил несколько домов, придомовую территорию и детскую площадку, а число погибших и пострадавших, по данным ГСЧС, в настоящее время продолжает расти. Россия нацелила большинство ударов именно на этот район.

Журналист Новини.LIVE Александр Саюн показал последствия российских атак на Дарницкий район Киева.

В Дарницком районе Киева — масштабные разрушения из-за ракетных ударов

Жилой дом в Дарницком районе столицы стал целью прицельного удара российской ракеты во время очередной ночной и утренней атаки на территорию Украины.

Последствия взрывов. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Наибольшие разрушения за последние сутки понес именно Киев.

По последним данным, в Киеве в целом зафиксирована гибель 17 человек, а число раненых уже превысило 90 человек.

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Разрушенный дом в Дарницком районе. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что эти цифры еще не окончательные, поскольку спасательные работы продолжаются.

На территории пострадавших домов возник масштабный пожар, десятки автомобилей были полностью уничтожены. Сейчас, там, где позволяет ситуация с безопасностью, жители пытаются попасть в свои квартиры, чтобы забрать вещи, уцелевшие после взрыва.

Разрушенный фасад дома. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Сейчас на месте происшествия работают представители Национальной полиции, коммунальные службы и профильные специалисты.

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

На детской площадке эксперты исследуют обломки российских боеприпасов и устанавливают их точный тип.

Ограждённая территория, где могли упасть обломки. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Осколки пробили стены дома. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Новини.LIVE сообщали, что масштабная ночная атака РФ 2 июля привела к разрушениям в разных частях Киева: в Голосеевском районе вспыхнул пожар на верхних этажах многоэтажного дома, а в Печерском районе взрыв оставил глубокую воронку и повредил фасады и окна соседних домов.

Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в Дарницком районе, где продолжается непрерывная поисково-спасательная операция, а шестеро жителей до сих пор числятся без вести пропавшими.

Для оказания поддержки пострадавшим в четырёх районах столицы развернуты оперативные штабы, где можно получить помощь и узнать график работы служб.

Учитывая масштабы трагедии, ставшей одной из самых массированных атак на город, 3 июля в Киеве официально объявлен Днём траура по погибшим.