Дизельное топливо и бензин продают по прежним ценам: цены на топливо на АЗС в Киеве
В Киеве по состоянию на утро 7 августа на автозаправочных станциях обновились цены на топливо. В целом цены на топливо не претерпели серьезных изменений на популярных АЗС, среди которых SOCAR, UPG и OKKO.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Цены на АЗС в Киеве 7 августа
В настоящее время премиальное дизельное топливо занимает самые высокие ценовые позиции, тогда как классический бензин марки А-95 демонстрирует определенные различия в стоимости у разных компаний.
SOCAR
- 95 — 85,40 грн;
- Nano 95 — 88,40 грн;
- Nano 98 — 95,90 грн;
- Diesel Nano Ext — 98,90 грн;
- LPG — 43,90 грн;
- AdBlue — 49,00 грн.
UPG
- A-95 — 79,90 грн;
- UPG 95 — 81,90 грн;
- upg 100 — 88,90 грн;
- EURO ДП — 90,90 грн.
OKKO
- 95 ЕВРО — 82,90 грн;
- PULLS 95 — 85,90 грн;
- PULLS 100 — 92,90 грн;
- ДП ЕВРО — 93,90 грн;
- PULLS ДП — 96,90 грн.
Как сообщали ранее Новини.LIVE, рост стоимости проезда в общественном транспорте Киева уже начал сказываться на ситуации на рынке труда. Из-за этого некоторые бюджетники вынуждены пересматривать свои варианты трудоустройства или даже увольняться.
Между тем в Киевской области временно ограничили движение крупногабаритного грузового транспорта из-за аномально высоких температур воздуха. Патрульная полиция ввела специальный температурный режим, который распространяется на основные автомобильные дороги региона и действует с 12:00.
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