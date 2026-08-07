Дизельное топливо и бензин продают по прежним ценам: цены на топливо на АЗС в Киеве

Заправка автомобиля. Фото: Новини.LIVE

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В Киеве по состоянию на утро 7 августа на автозаправочных станциях обновились цены на топливо. В целом цены на топливо не претерпели серьезных изменений на популярных АЗС, среди которых SOCAR, UPG и OKKO.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на АЗС в Киеве 7 августа

В настоящее время премиальное дизельное топливо занимает самые высокие ценовые позиции, тогда как классический бензин марки А-95 демонстрирует определенные различия в стоимости у разных компаний.

SOCAR

Цены на АЗС Socar. Фото: Новини.LIVE

95 — 85,40 грн;

Nano 95 — 88,40 грн;

Nano 98 — 95,90 грн;

Diesel Nano Ext — 98,90 грн;

LPG — 43,90 грн;

AdBlue — 49,00 грн.

UPG

Цена на АЗС UPG. Фото: Новини.LIVE

A-95 — 79,90 грн;

UPG 95 — 81,90 грн;

upg 100 — 88,90 грн;

EURO ДП — 90,90 грн.

OKKO

Стоимость топлива на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE

95 ЕВРО — 82,90 грн;

PULLS 95 — 85,90 грн;

PULLS 100 — 92,90 грн;

ДП ЕВРО — 93,90 грн;

PULLS ДП — 96,90 грн.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, рост стоимости проезда в общественном транспорте Киева уже начал сказываться на ситуации на рынке труда. Из-за этого некоторые бюджетники вынуждены пересматривать свои варианты трудоустройства или даже увольняться.

Между тем в Киевской области временно ограничили движение крупногабаритного грузового транспорта из-за аномально высоких температур воздуха. Патрульная полиция ввела специальный температурный режим, который распространяется на основные автомобильные дороги региона и действует с 12:00.