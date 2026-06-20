До +29 °С и без осадков: какая погода ожидается завтра в Киевской области

Молодежь на прогулке. Фото: Освитория.Медиа

Литвин Виктория редактор ленты новостей

В воскресенье, 21 июня, в Киеве и Киевской области ожидается комфортная летняя погода без осадков. По прогнозу, в регионе будет преобладать небольшая облачность, а температура воздуха днём поднимется почти до +30 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Подробный прогноз погоды

Синоптики отмечают, что в течение суток существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет северного направления со скоростью 5–10 м/с, что будет способствовать ощущению свежести даже в самые тёплые часы дня.

Погода на 21 июня. Фото: скриншот

В Киевской области ночью столбики термометров будут показывать +12...+17 °С, а днем воздух прогреется до +24...+29 °С. В столице ночная температура составит +15...+17 °С, тогда как днем ожидается +26...+28 °С.

В целом погода будет благоприятной для прогулок, отдыха на природе и времяпрепровождения на открытом воздухе.

Как сообщали Новини.LIVE, в странах Западной Европы в ближайшие дни ожидается существенное повышение температуры воздуха. По прогнозам синоптиков, в ряде регионов столбики термометров могут достичь отметки +45 °C.

Ранее Новини.LIVE писали, что 5 июня польская деревня Цуднохи в Варминско-Мазурском воеводстве оказалась в эпицентре мощного торнадо. Непогода сопровождалась сильным ветром и представляла серьезную угрозу для местных жителей и инфраструктуры.