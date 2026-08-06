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Главная Киев До +35 °C, грозы, град и шквалы: прогноз погоды на завтра в Киеве

До +35 °C, грозы, град и шквалы: прогноз погоды на завтра в Киеве

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 18:12
Прогноз погоды в Украине на 7 августа — Укргидрометцентр прогнозирует дожди и грозы
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 7 августа, в Киеве и Киевской области сохранится сильная жара, однако во второй половине дня погода резко ухудшится. Синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве 7 августа

В Киеве ночью температура воздуха составит +23...+25 °C, днем воздух прогреется до +35 °C. Ночью осадков не ожидается, а днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Также возможны град и порывы ветра до 15–20 м/с.

В Киевской области будет ещё жарче: ночью +20...+25 °C, днём +35...+38 °C. В дневные часы прогнозируются умеренные, местами значительные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Ветер южный, с переходом на северный, 5–10 м/с.

Завтра в Киевской области также прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Из-за жаркой и сухой погоды значительно возрастет риск возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах в случае появления источников возгорания.

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Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Facebook/Укргидрометцентр

Из-за гроз, града и сильного ветра на 7 августа для Киева и Киевской области объявлен I уровень опасности (желтый).

До +35 °C, грозы, град и шквалы: прогноз погоды на завтра в Киеве - фото 2
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Facebook/Укргидрометцентр

По данным синоптиков, погодные условия могут затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта.

Как сообщали Новини.LIVE, после массированной российской атаки на Киев в городе резко ухудшилось качество воздуха. Причиной стали продукты горения после пожаров, а также безветренная погода, которая способствовала накоплению вредных веществ. Специалисты рекомендовали киевлянам без крайней необходимости не находиться на улице и закрывать окна.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за аномальной жары в Киевской области ввели временные ограничения движения тяжелого транспорта. Такие меры действуют в периоды высоких температур, чтобы предотвратить деформацию и преждевременное разрушение асфальтового покрытия на дорогах.

Киев Укргидрометцентр погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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