До +35 °C, грозы, град и шквалы: прогноз погоды на завтра в Киеве

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В пятницу, 7 августа, в Киеве и Киевской области сохранится сильная жара, однако во второй половине дня погода резко ухудшится. Синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве 7 августа

В Киеве ночью температура воздуха составит +23...+25 °C, днем воздух прогреется до +35 °C. Ночью осадков не ожидается, а днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Также возможны град и порывы ветра до 15–20 м/с.

В Киевской области будет ещё жарче: ночью +20...+25 °C, днём +35...+38 °C. В дневные часы прогнозируются умеренные, местами значительные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Ветер южный, с переходом на северный, 5–10 м/с.

Завтра в Киевской области также прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Из-за жаркой и сухой погоды значительно возрастет риск возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах в случае появления источников возгорания.

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Facebook/Укргидрометцентр

Из-за гроз, града и сильного ветра на 7 августа для Киева и Киевской области объявлен I уровень опасности (желтый).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Facebook/Укргидрометцентр

По данным синоптиков, погодные условия могут затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта.