Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен arrow

В Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

24 февраля 2025 07:31
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта прибыли в Киев. Фото: Х Антониу Кошта
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киев прибыла с визитом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с ней столицу посетил президент Европейского совета Антониу Кошта.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Руководители Евросоюза прибыли в Киев

На вокзале поезд с руководством ЕС встречали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, а также руководство Укрзализныци.

"В 3-ю годовщину грубого вторжения России Европа в Киеве. Мы сегодня в Киеве, потому что Украина — это Европа. В этой борьбе за выживание на кону не только судьба Украины. Это судьба Европы", — написала фон дер Ляйен в Х.

В третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве пройдет встреча лидеров стран-партнеров. На ней обсудят мир, гарантии безопасности и будущее коллективной безопасности.

Ранее мы писали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибудет с рабочим визитом в Украину. Это должно состояться сегодня, 24 февраля.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США не приостановили поставки помощи Украине. Однако, по словам главы государства, все же есть задержки.

Европейский союз Киев Андрей Ермак Урсула фон дер Ляйен Антониу Кошта
Реклама
Реклама
Реклама