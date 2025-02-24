В Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта прибыли в Киев. Фото: Х Антониу Кошта

В Киев прибыла с визитом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с ней столицу посетил президент Европейского совета Антониу Кошта.

Об этом сообщает Суспільне.

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На вокзале поезд с руководством ЕС встречали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, а также руководство Укрзализныци.

"В 3-ю годовщину грубого вторжения России Европа в Киеве. Мы сегодня в Киеве, потому что Украина — это Европа. В этой борьбе за выживание на кону не только судьба Украины. Это судьба Европы", — написала фон дер Ляйен в Х.

В 3-ю годовщину жестокого вторжения России, Европа в Киеве.



Мы сегодня в Киеве, потому что Украина - это Европа.



В этой борьбе за выживание на кону не только судьба Украины.



Это судьба Европы. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6 - Урсула фон дер Ляйен (@vonderleyen) 24 февраля 2025 г .

В третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве пройдет встреча лидеров стран-партнеров. На ней обсудят мир, гарантии безопасности и будущее коллективной безопасности.

In Ukraine, about Ukraine, with Ukraine. pic.twitter.com/jszwFdyz05 - António Costa (@eucopresident) February 24, 2025

Ранее мы писали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибудет с рабочим визитом в Украину. Это должно состояться сегодня, 24 февраля.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США не приостановили поставки помощи Украине. Однако, по словам главы государства, все же есть задержки.