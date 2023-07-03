Жена президента "Киевгорстроя" купила виллу во Франции за 20 млн евро, — СМИ

Вилла Оксаны Кушнир. Фото: скриншот

Роскошное имение на Французской Ривьере находится в собственности компании Оксаны Кушнир, жены руководителя "Киевгорстрой" Игоря Кушнира. Она приобрела виллу за 20 млн евро.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

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Что известно про приобретение Оксаны Кушнир

В сообщении говорится, что Оксана Кушнир стала владельцей великолепной виллы в Вильфранш-сюр-Мер, неподалеку от Ниццы. Это имение площадью 850 кв.м было приобретено Кипрской компанией Koksi Holding, принадлежащей Оксане Кушнир, в сотрудничестве с французской фирмой, на имя которой оно зарегистрировано в 2019-2020 годах.

Недвижимость включает в себя шесть спальных комнат, каждая со своей ванной, просторную гостиную, кухню, винный погреб и гараж, способный вместить восемь автомобилей. Вся эта роскошь размещена на огороженном участке площадью более пяти тысяч квадратных метров.

Доказательства этой сделки были обнаружены в финансовых документах компании-продавца, а также в аудиторском отчете Koksi Holding.

По словам руководства "Киевгорстрой", затраты на приобретение виллы составили 19 миллионов евро. Однако, согласно оценке французских агентов по недвижимости, которые консультировали журналистов, стоимость виллы оценивается в 20 миллионов евро.

Вилла Оксаны Кушнир во Франции. Фото:

Bihus.Info.

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