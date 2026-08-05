Эпицентр лишился цеха из-за обстрела: компания частично приостановит работу

Пожар в гипермаркете Эпицентр 5 августа. Фото: пресс-служба компании

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Массированная ракетная атака российских войск в ночь на 5 августа разрушила ключевые логистические и производственные мощности компании «Эпицентр» в Киеве и Калиновке. В результате прямых попаданий погиб один сотрудник, ещё трое находятся в больнице. Компания заявила о приостановке производства керамической плитки и кардинальных изменениях в работе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление компании.

"Эпицентр" потерял один из крупнейших цехов по производству керамики в Европе из-за атаки России

В компании заявили, что для полного восстановления уничтоженных объектов потребуется не менее полутора-двух лет. Чтобы избежать дефицита товаров на рынке и выполнить контракты перед партнерами, руководство срочно переносит производство керамической плитки на два своих зарубежных предприятия. Одновременно началась подготовка к запуску еще одной производственной площадки на территории Украины.

Такие экстренные решения стали следствием массированного ночного обстрела, который одновременно поразил ключевые инфраструктурные узлы компании. Наибольшие потери понес логистическо-производственный комплекс, расположенный в Калиновке. Вражеская ракета попала прямо по территории завода Epicentr Ceramic Corporation. Взрыв был настолько мощным, что полностью разрушил все печи, в результате чего дальнейшая работа одного из крупнейших предприятий по производству керамической плитки в стране стала физически невозможной.

Пожар в цехе керамики. Фото: "Эпицентр"

Рядом с заводом ракеты уничтожили два крупных складских комплекса. На парковке возле логистического центра огонь уничтожил 20 личных автомобилей персонала, которые сгорели дотла. Также во время этой жестокой атаки на предприятии в Калиновке погиб молодой сотрудник "Эпицентра". Еще троих его коллег с различными ранениями доставили в больницу.

Последствия ракетного удара по гипермаркету. Фото: Эпицентр

Одновременно с ударом по Киевской области враг атаковал столицу. На улице Вискозной в Киеве полностью сгорел один из важнейших логистических центров компании. Инфраструктура, на развитие которой ушли десятилетия, была превращена в пепел за считанные минуты.

В компании сообщили, что точные финансовые масштабы ущерба пока подсчитать невозможно.

"Масштаб нанесенного ущерба пока еще невозможно окончательно оценить. Но сегодня речь идет не только о потерях компании. Это целенаправленный удар по украинскому производству, логистике, рабочим местам и способности страны восстанавливаться. Мы выражаем искренние соболезнования всем семьям, которые сегодня потеряли своих близких. Разделяем боль каждого, кто пострадал от этой жестокой атаки", — говорится в сообщении.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, российские войска систематически атакуют объекты инфраструктуры, предназначенные для производства и хранения продовольственных товаров, не связанные с военным производством. Так, недавно в результате российской атаки 4 августа был уничтожен складской комплекс компании "Ласунка", одного из крупнейших украинских производителей мороженого, в результате чего из-за пожара была утрачена вся готовая к отправке в магазины по стране продукция.

Кроме того, в ночь на 2 августа российские войска во второй раз за суткиатаковали крупнейший склад маркетплейса "Розетка" в Броварах, куда попали еще два беспилотника Shahed, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В начале лета, 5 июня, враг нанёс удар по гражданской инфраструктуре Киевской области, поразив административное здание молокозавода: по информации спасателей, в результате попадания погибли четыре человека.